Madre busca hogar para su hijo mediante TikTok: urge reformar leyes de adopción en Bolivia

La desesperación de una madre de familia, la llevó a ofrecer a su pequeño en adopción; lo hizo mediante la red social “Tiktok” , pero más allá de juzgar su método, se debe analizar el caso a fondo; sucedió en Bolivia.

Esta mujer lo hizo con el objetivo de que su “bebé” llevara una vida mejor, con lágrimas en los ojos, esta mujer contó que ella no podía encontrar trabajo y que su familia se negó a ayudarla; un caso que ocurrió en Bolivia, pero que se trata de una realidad muy común en Latinoamericana y hasta en México.

¿Por qué la mujer ofreció en adopción a su hijo en TikTok?

“Yo lo puse ahí en TikTok, yo le puse que la adopten porque yo con ella no puedo, necesita atención y me da pena dejarlo solito”, contó la desesperada madre de familia.

Esta desesperada madre , solo pedía por alguien que pudiera darle amor y cuidados a su hijito, pues tiene una enfermedad y por fortuna, la respuesta no se hizo esperar.

Las autoridades de su localidad se ofrecieron a pagar el tratamiento, además de ayudarle a la mujer para que pueda encontrar un trabajo. “Me conmovió mucho, por el hecho de la desesperación, que yo noté en el video, que así está joven al verse abandonada por la familia”,

Cabe señalar que en México y en muchos países de América Latina, no es posible, de hecho es ilegal; por desgracia en Bolivia, esto es una práctica común, por lo que los legisladores actualmente trabajan para endurecer las leyes en torno a esta práctica.

“Creo que las autoridades deben visibilidad ese problema, y comprender que las normas no están claras y que si lo están, la gente no lo está entendiendo como tal porque si bien ella se ha encontrado en la desesperación de encontrar una Red social, no muchas personas le están haciendo no todos lo están comprendiendo y muchos están cayendo incluso en vender a sus hijos; hay gente que no sabemos, es mejor hacerlo mediante la norma que corresponde y hacer un seguimiento constante”.

En el proceso de adopción , las autoridades correspondientes tienen que hacer un acompañamiento constante, para poder saber el destino del menor; “entonces creo que no está clara la figura, esto va a ser de qué de alguna forma a las autoridades nos pongamos las pilas y veamos de qué hay un problema grave en la calle, como es justamente de qué jovencitas se están encontrando abandonadas con un bebé en los brazos, sin saber qué hacer”.

Desafortunadamente, esta situación es el reflejo de la desesperación que vive a diario millones de padres y madres de familia, que no pueden darle lo necesario a sus hijos.

“Primero que nada agradecerle a Dios que ese menor no cayó en malas manos, sabemos muy bien que las redes se trata de tráfico”. La cuestión medular es: ¿qué harías tú en ese caso? ¿Estarías dispuesto a dejar a tus hijos adopción con tal de sacarlos de la pobreza?