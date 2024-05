¡Urgente! INE contratará a 2 mil supervisores y capacitadores electorales para cubrir vacantes que faltan

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para la contratación urgente de unos 2 mil supervisores y capacitadores electorales para cubrir las vacantes faltantes que enfrenta el instituto a 11 días de las elecciones 2024 del domingo 2 de junio, esto, a causa de renuncias y rotación de personal.

En Sesión Extraordinaria del Consejo General de este miércoles 22 de mayo, se mencionó que las ausencias corresponden al 2% del personal que trabaja para integrar las casillas electorales y que recolectará la información del PREP.

Los consejeros electorales descartaron que este hecho represente una crisis o algún tipo de riesgo para el día de la jornada; no obstante, los partidos de oposición sostuvieron que las vacantes son una consecuencia de los recortes presupuestales, entre otras razones, ya que los sueldos ofrecidos a supervisores y capacitadores tuvieron una reducción de un 50%.

El sueldo, principal problema ante vacantes faltantes de capacitadores

Consejeros del INE señalan en que una de las problemáticas por las que faltan capacitadores y supervisores electorales es por el suelo, pues no es considerado como competitivo. A pesar de que determinaron que este caso de urgencia no representa una crisis en el Instituto y en el proceso electoral, consideraron que no se trata de un proceso común.

*Información en desarrollo