Medidas desesperadas en Uruguay: Mezclan agua salada con dulce para hacerle frente a la peor sequía en 70 años

Uruguay está tomando medidas desesperadas para reponer sus recursos de agua dulce recurriendo a mezclar agua salada con su suministro público de agua potable, ya que el país está sufriendo su peor sequía en 70 años.

La grave sequía ha tenido importantes repercusiones en diversos aspectos de la vida del país sudamericano, como el uso del agua, la agricultura y la ganadería.

El embalse de la presa Paso Severino de Montevideo, la fuente más importante de abastecimiento de agua de la capital, se ha agotado.

Las reservas de agua dulce se han ido agotando. Para evitar que se sequen, las autoridades han tomado la decisión de mezclar agua dulce del Río Santa Lucía, que abastece a la ciudad de Montevideo, con agua del Río de la Plata. El Río de la Plata, influenciado por el Océano Atlántico, es agua salada. Federico Kreimerman / Presidente de la Ferecación de Trabajadores de OSE

El nivel de agua del embalse desciende a cada hora, dejando a los residentes en un estado preocupante, ya que el 60% del suministro de agua de la región procede de él.

Un responsable del organismo encargado del suministro nacional de agua corriente en Uruguay declaró que la zona se ha visto gravemente afectada por la sequía, lo que ha provocado una escasez crítica de agua.

Actualmente, el embalse tiene sólo el tres por ciento de su capacidad, lo que equivale aproximadamente a dos millones de metros cúbicos. Sin embargo, el consumo medio diario de agua en la zona ronda los 500 mil metros cúbicos.

💧 La #sequía más severa en #Uruguay en los últimos 44 años, atribuida principalmente a la gran variabilidad climática de la región y a la falta de inversión en embalses de agua dulce ha ocasionado una grave crisis hídrica cuya solución “es la lluvia”. https://t.co/yxlCjXK6vE — Voz de América (@VozdeAmerica) July 11, 2023

¿Qué dicen los expertos sobre esta mezcla de agua en Uruguay?

La confluencia de agua dulce y salada ha provocado que el agua del grifo de los hogares de los residentes se vuelva salada, lo que ha hecho saltar las alarmas entre los profesionales médicos.

"Lo que sí sabemos, y está estadísticamente comprobado, es que si esta situación se mantiene y la gente consume 2,3 o 2,4 gramos más de sal al día (del agua del grifo), en pocos meses aumentará la tasa de mortalidad por hipertensión arterial, algunas enfermedades no transmisibles y enfermedades cardiovasculares", dijo Álvaro Niggemeyer, cardiólogo.

Las bajas precipitaciones han obligado a las autoridades a usar agua de una parte más salada del río Santa Lucía, que provee la mayor parte del suministro potable de Uruguay, lo que impide a muchos beber directamente de los grifos.

"Es horrible, no se puede tomar", dijo el profesor Adrián Días, que debe comprar dos o tres botellas de agua de 6,5 litros cada dos semanas.