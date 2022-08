“Va Por México” propone gobiernos de coalición para enfrentar a Morena

La coalición “Va por México”, integrada por los partidos PAN, PRI Y PRD anunció la creación de una comisión tripartita que se encargará de buscar los mecanismos legales y legislativos para crear la figura de Gobiernos de Coalición en todo lo largo y ancho del país y constituir, de esta forma, a la alianza Va por México, no solo como una alianza electoral sino también una alianza en cada una de las entidades de México.

Así lo anunció, en primera instancia, Marko Cortes presidente del PAN.

“Una legislación secundaria en lo federal para tener gobiernos de coalición. Y que tengamos en los estados que así vayamos conviniendo, legislaciones locales de gobiernos de coalición para que México no esté el capricho de un solo hombre” dijo el panista.

Por su parte el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que con esta propuesta se pretende hacer frente a la actual gobierno federal y a su partido Morena a la vez de escuchar a los ciudadanos que no coinciden con esa opción política.

“No solo el PAN, PRI y PRD como una coalición electoral, una coalición que sea competitiva, pero también una coalición legislativa, no que impulse más leyes sino que impulse leyes eficaces que le dan resultados a la sociedad y de ahí nacer y construir los gobiernos de coalición para impulsar un nuevo pacto social con los ciudadanos, la convergencia entre todos para tener propuestas específicas y para sacar adelante al país “.

Finalmente Jesús Zambrano, lider del PRD aseguró que a partir de este día ya se encuentra una comisión de cada uno de estos tres partidos para llegar a un acuerdo lo antes posible y lograr llevar esta propuesta de los Gobiernos de Coalición hasta el poder legislativo y concretarla en una ley electoral definitiva.

“Hay que decir claramente que la pluralidad política llegó para quedarse en nuestro país, ha estado bastante tiempo y se ajalla alzado con los años aunque no quieran borrar del mapa político desde el poder”.

Alejandro Moreno dice que solo muerto lo sacarán de la lucha política

En el evento de la Coalición Va Por México , el presidente del PRI, Alejandro Moreno aseguró que solo muerto dejará de luchar políticamente, pues dijo que ha recibido mensajes para amedrentarlo por denunciar las que llamó dictadura del actual gobierno.

“Tenemos familia, nos amenazan y nos persiguen, pero desde aquí les digo, les decimos, aún servidor primero me van a tener que matar antes que callarme y no voy a hacer ningún acuerdo en lo oscuro porque mandan millones de mensajes desde aquí les decimos no va a pasar su reforma electoral no va a pasar su guardia nacional tope hasta donde tope, the rompen al PRI ni romper a la coalición”.

Moreira llama “matraquero” al presidente de la Cámara de Diputados

Después de que la Fiscalía de Campeche solicitara a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno y de que el presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, la recibiera, el coordinador de los diputados del partido tricolor llamó matraquero a Gutiérrez luna.



“Quién debería de propiciar los trabajos en armonía y de coordinar los mismos y de presidir se convirtió en un matraquero...eso es lo que vimos ayer del presidente paso de aficionado al fútbol a matraquero”.