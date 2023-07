Que no “sude” tu cartera: Así puedes ahorrar en tu próximo viaje de vacaciones de verano

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca, las cuales son un tiempo perfecto para descansar por unos días y realizar otras actividades diferentes al trabajo o la escuela. Sin embargo, también suele ser una temporada donde la cartera está más libre y nuestro dinero puede esfumarse.

Ante ello, es necesario recordar mantener hábitos de disciplina financiera, para que nuestras vacaciones de este verano no sean una carga que debamos pagar durante varios meses después.

¿Cómo ahorrar en las vacaciones de verano?

Las vacaciones de verano representan descanso y placer, lo cual no está peleado con mantener un nivel de gasto razonable, que nuestra cartera no sufra y que la tarjeta no llegue a su límite. Aquí algunos consejos:

Planificar vacaciones: Lo principal antes de salir de vacaciones es reservar los vuelos y hospedaje, ya que por ejemplo, en el caso de los boletos de avión

Lo principal antes de salir de es reservar los vuelos y hospedaje, ya que por ejemplo, en el caso de los Evitar comer fuera de casa: Al estar descansando o de viaje, lo que menos apetece es estar en la cocina, por lo cual es común salir a restaurantes. Sin embargo, estas salidas a comer pueden representar una carga en nuestros ingresos. Es posible preparar cosas sencillas como ensaladas y frutas sin gastar mucho tiempo en la preparación.

Al estar descansando o de viaje, lo que menos apetece es estar en la cocina, por lo cual es común salir a restaurantes. Sin embargo, estas salidas a comer pueden representar una carga en nuestros ingresos. Es posible preparar cosas sencillas como ensaladas y frutas sin gastar mucho tiempo en la preparación. Ajustarse a un presupuesto: Ya sea que decidamos viajar o permanecer en casa, lo vital es designar un presupuesto previo y tratar de mantenerse en él. Ello nos permitirá evitar sorpresas al término de las vacaciones y poder enfrentar alguna emergencia.

Ya sea que decidamos viajar o permanecer en casa, lo vital es designar un presupuesto previo y tratar de mantenerse en él. Ello nos permitirá evitar sorpresas al término de las vacaciones y poder enfrentar alguna emergencia. No gastar mucho en energía eléctrica: Al estar todos en casa, es posible que el recibo de luz

Al estar todos en casa, es posible que el Evitar desperdiciar alimentos y productos: Las salidas al supermercado suenan muy atractivas en vacaciones; comprar botanas para ver una película suena interesante, pero si hay frutas en casa, podríamos preparar un fresco coctel en lugar de esperar que se echen a perder.

Buscar ofertas: Diversas tiendas y otros establecimientos suelen brindar descuentos y ofertas en diversos productos en esta temporada, lo cual ayudará a llenar nuestra despensa a un buen precio.

Diversas tiendas y otros establecimientos suelen brindar descuentos y ofertas en diversos productos en esta temporada, lo cual ayudará a llenar nuestra despensa a un buen precio. Usar con moderación el automóvil: Las salidas en el auto no deben ser una constante, ya que la gasolina y el mantenimiento pueden descalabrar nuestra economía si hay un aumento en este gasto. Al ir a algunos lugares es considerable evaluar usar transporte público.

Las salidas en el auto no deben ser una constante, ya que la gasolina y el mantenimiento pueden descalabrar nuestra economía si hay un aumento en este gasto. Al ir a algunos lugares es considerable evaluar usar transporte público. Ordenar la casa: En caso de que no sea posible viajar, este tiempo fuera de nuestras labores representa una oportunidad para limpiar el closet, realizar reparaciones en casa y una limpieza general del hogar.

En caso de que no sea posible viajar, este tiempo fuera de nuestras labores representa una oportunidad para limpiar el closet, realizar reparaciones en casa y una limpieza general del hogar. Controlar el gasto de agua : Ante el calor que es típico del verano, tomar un baño o llenar una alberca de plástico suena muy tentador, pero también puede elevar nuestro recibo.

Ante el calor que es típico del verano, tomar un baño o llenar una alberca de plástico suena muy tentador, pero también puede elevar nuestro recibo. Mantener nivel de ahorro: Constantemente ahorramos algún dinero, ya sea en el banco o en otros instrumentos. Estar de vacaciones no debe ser una excusa para aflojar en nuestras metas financieras. Incluso debería ayudar a aumentar nuestra cifra de ahorro, ya que en esta temporada no hay algunos gastos, como puede ser las colegiaturas escolares.

¿Qué hacer en verano si no tienes dinero?

Aunque algunas personas pueden verse en dificultades financieras en estos momentos, no significa que deban aburrirse, ya que siempre hay opciones para pasársela bien en vacaciones.