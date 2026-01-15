¿Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores? Así cierra el precio del dólar y peso mexicano este 15 de enero 2026

¡Cambio en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con pérdidas en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 15 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 15 de enero 2026

Este jueves 15 de enero la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída relevante. La variación fue de -1.12%, equivalente a un índice de 66,649.28.

Cierre Wall Street hoy 15 de enero 2026

Mientras que por otro lado, la bolsa de Wall Street cerró esta jornada al alza luego de dos días de pérdidas. El Dow Jones avanzó hasta los 49.442 puntos, el selectivo S&P 500 ganó un 0,26 %, hasta los 6.944 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumó un 0,25 %, hasta las 23.530 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de enero de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.75 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 15 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 15 de enero de 2026, se ubica en 95 mil 582 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.40% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 687 mil 488 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 15 de enero 2026

El precio del petróleo cayó lrededor de un 4% el jueves y se encaminaban a poner fin a una racha de cinco días de ganancias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la represión contra los manifestantes en Irán estaba disminuyendo, aliviando las preocupaciones sobre una posible acción militar contra Irán y las interrupciones del suministro de petróleo.

