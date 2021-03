Vacuna de Novavax tiene eficacia del 96% contra Covid-19

La vacuna Novavax demostró que tiene una efectividad del 96% contra la cepa original del Covid-19 en un estudio a gran escala llevado a cabo en Reino Unido, con lo que se acerca cada vez más a su aprobación sanitaria.

La vacuna también fue efectiva en un 86% contra la variante británica y en un 55% en un ensayo más pequeño llevado a cabo en Sudáfrica, cuyos participantes estuvieron expuestos principalmente a la cepa más contagiosa que circula en el país.

Sin embargo, los casos de efectividad de Novavax para prevenir casos graves y muertes fue del 100%.

De acuerdo con el diario estadounidense, The New York Times, el ensayo de Sudáfrica fue relativamente pequeño, con solo 4 mil 400 voluntarios, y no fue diseñado para ofrecer una estimación precisa de cuánta protección brinda la vacuna.

Por ahora, los datos son semejantes a los de la vacuna Pfizer- BioNTech y Moderna.

Novavax usará información para solicitar su aprobación en distintos países. Hasta el momento, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ya estudia su efectividad.

La compañía dijo a principios de marzo que espera pedir la habilitación de su vacuna a comienzos del segundo trimestre en Reino Unido y poco después en Estados Unidos.

Novavax comentó que no tiene garantías de que las autoridades estadounidenses accedan a analizar su solicitud que, de momento, se basará solo en los resultados de los ensayos de fase 3 realizados en Reino Unido, mientras que otros similares continúan en Estados Unidos. El gobierno británico acordó la compra de 60 millones de la vacuna Novavax.

La farmacéutica comentó que ya inició diálogo con la agencia de Estados Unidos de medicamentos (FDA).

Si la FDA rehúsa estudiar los datos británicos, el procedimiento se iniciará tras conocer los resultados de los ensayos en Estados Unidos y México en los que participan 30 mil personas.

La vacuna Novavax no usa la tecnología ARN mensajero, como las dosis de Moderna y Pfizer, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional.