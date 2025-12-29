Vagón de carga suelto cruza cuatro kilómetros en Nogales, Sonora, y se impacta con muro de contención

Momentos de tensión e incertidumbre vivieron automovilistas y habitantes de Nogales, Sonora, al ser testigos de una escena inusual y peligrosa: un pesado vagón de carga se desplazó a toda velocidad por distintos puntos de la ciudad, completamente solo y sin estar acoplado a ninguna locomotora.

El incidente, que parecía sacado de una película, generó alarma inmediata. En videos captados por conductores atónitos, se observa a la unidad ferroviaria avanzando por inercia sobre las vías, cruzando intersecciones viales sin que nada pudiera detenerla.

Tras el descarrilamiento de un vagón de tren en la ciudad fronteriza de Nogales perteneciente a Ferrocarril Mexicano, Protección Civil del Estado de Sonora dio a conocer que el vagón presentó un desperfecto durante la noche y que salió de los patios de la empresa.



Vagón suelto se impacta en Línea Internacional

El trayecto del vagón fuera de control terminó en una zona crítica. La unidad recorrió la ciudad hasta llegar a las inmediaciones de la Línea Internacional, justo a la altura de la Garita Nogales–Nogales.

Fue en este punto donde la carrera del vagón finalizó abruptamente: se desvió del riel y se impactó violentamente contra un muro de contención, evitando así que cruzara hacia el lado estadounidense o causara un accidente mayor en los carriles de cruce.

A pesar de lo aparatoso del incidente y del riesgo que representó su paso por cruces vehiculares, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

"El vagón presentó un desperfecto durante la noche y salió de los patios de Ferrocarril Mexicano, ubicados en Lomas de Nogales. Recorrió aproximadamente 4 kilómetros rumbo al norte y no impactó la línea internacional, ya que previo a llegar a la zona divisoria existe un desviador que, en estos casos, provoca el descarrilamiento controlado", se señaló en un comunicado de Protección Civil de Sonora.

Asimismo, se destacó que la carga transportaba chícharos deshidratados, por lo que no representó un riesgo para la población, únicamente daños internos de la empresa.

Equipos de emergencia y personal ferroviario acudieron al lugar del impacto para evaluar los daños a la infraestructura y asegurar la zona, mientras se inician las investigaciones para determinar cómo fue que el vagón se desacopló y comenzó su peligroso viaje en solitario.

