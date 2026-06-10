Aumenta cifra de muertos tras fiesta de XV años en Guanajuato; murió el padre de la quinceañera

El saldo de fallecidos tras una fiesta de XV años en Salamanca, Guanajuato, aumentó a 4 personas, de las cuales una es el padre de la quinceañera. Además, 36 personas fueron hospitalizadas por síntomas de intoxicación.

La fiesta sucedió el sábado 6 de junio de 2026, pero varios de los asistentes comenzaron con malestares como vómito y náusea el domingo y, por ello, buscaron atención médica el lunes 8 de junio.

Cuántas personas siguen hospitalizadas en Guanajuato por alcohol adulterado

La Secretaría de Salud de Guanajuato indicó que 7 personas siguen hospitalizadas y están bajo supervisión médica; algunos de ellos están internados en el Hospital General de Salamanca y otros fueron trasladados al Hospital General de Celaya. El resto de afectados ya fueron dados de alta.

Las autoridades detallaron que, entre los cuatro fallecidos, está Juan Cárdenas, el padre de la quinceañera, quien tenía 39 años de edad, así como uno de sus primos de 28 años y una amiga de la festejada con 36 años de edad que respondía al nombre de San Juana.

#HechosMeridianoBajío | Cuatro personas muert4s y siete más hospitalizadas, es el saldo que dejó una presunta intoxic4ción etíl1ca masiva, durante una fiesta de xv años, en la comunidad Puerto del Valle, en #Salamanca.



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Qué causó la intoxicación masiva en los XV años de Salamanca

Además, las dependencias locales indicaron que están investigando el origen de las botellas de tequila presuntamente adulterado, las cuales fueron compradas en León, según indicaron los familiares.

¿Cuáles son las consecuencias de tomar bebidas adulteradas?

El riesgo de mortalidad por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas puede llegar hasta el 50% de los casos por la alta toxicidad de dichos productos falsificados, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

La Norma Oficial Mexicana establece que este tipo de productos debe tener alcohol etílico de origen vegetal. No obstante, los falsificadores usan principalmente metanol, altamente tóxico y fabricado de forma industrial, y en ocasiones usan sustancias como propanol, etilenglicol.

Los síntomas por tomar alcohol adulterado se caracterizan por dolor de cabeza punzante, vómitos, dolor abdominal, sueño excesivo, mareo, vértigo, visión borrosa, molestia a la luz, poca coordinación, dificultad para respirar y convulsiones.