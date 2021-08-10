En Valencia, chofer impide a joven subir a un autobús por su escote

Cristina Durán, una joven de Valencia, España, denunció en redes sociales que en días pasados le prohibieron subir a un autobús debido a su vestimenta, ya que su top tenía un escote que presuntamente podía ofender a otras personas.

Me han prohibido subir a un autobús por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada.

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Los hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando un chofer de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, le negó el acceso al autobús a esta joven, quien compartió en sus redes sociales una fotografía de su vestimenta y del escote que provocó este episodio.

En su cuenta de Twitter, Cristina aseguró que se había sentido discriminada por esta acción, ya que no pudo utilizar el transporte debido a su forma de vestir, pues su top tenía un pronunciado escote.

|Twitter @CristinaD20

“En otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, escribió la joven en su publicación, que ya acumula un gran número de reacciones.

La empresa afirma que investigará lo ocurrido en su autobús

Después de lo ocurrido, la empresa EMT intentó ponerse en contacto con la mujer afectada, a través de redes sociales, para hacer una investigación y tomar las medidas necesarias, luego de que uno de sus conductores le negara el acceso al transporte por llevar un escote.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) August 8, 2021

EMT confirmó a un medio internacional que lograron ponerse en contacto con Cristina, para que brinde más información sobre lo ocurrido y el incidente pueda ser analizado de forma interna.

El Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano de Valencia, aprobado en noviembre de 2019, no contiene ninguna norma sobre el código de vestimenta que deberían seguir los pasajeros al utilizar los autobuses de esta ciudad portuaria.

“No hay norma que estipule que no puedo acceder así (con escote). Y en caso de que la hubiese, debería de estar a la vista de todos los usuarios que vayan a acceder al bus. Las únicas que hay están en el interior y antes tienes que acceder para leerlas”, escribió Cristina en una de sus respuestas en Twitter.

Entre las diferentes reacciones que generó este tuit, hubo internautas que afirmaron haber visto a personas que se suben a los autobuses sin camiseta, sin que nadie les impida la entrada.

Yo es que he visto a tíos venir de la playa entrar en sin camisetas así que no entiendo que a ti no te dejen enseñen más o menos — Bárbara 🇮🇨 (@BarbaraFurby) August 8, 2021

Según medios internacionales, en otras ciudades de España, como Barcelona y Valladolid, los ciudadanos pueden ser multados por salir a la calle sin camiseta, pero eso no ocurre en Valencia, donde se registró este acto de presunta discriminación.

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