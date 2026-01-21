Vania Pérez denuncia a Adán Augusto y ahora teme por su vida

La lucha contra la corrupción en México toma un giro dramático. Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, revela que está considerando pedir asilo en el extranjero debido a amenazas recibidas tras denunciar irregularidades en el patrimonio de Adán Augusto López Hernández.

¿Qué va a pasar con Vania Pérez?

Vania Pérez teme, por su seguridad, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, sí, la mujer que se atrevió a solicitarle al Senado de la república que investigara a Adán augusto López Hernández por irregularidades en su patrimonio, está pensando irse del país.

“Porque me preocupa mucho mi seguridad y la de mi familia y he pensado incluso en pedir asilo a otro país e irme al extranjero porque el día de hoy, yo no me siento segura”, dijo Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y es que las amenazas no han cesado, ya sean anónimas o de plano de parte de algunos políticos: “También de parte de algunas instituciones y también de algunos actores políticos, hubo el Vania, te deberías de callar, Vania, deberías tener cuidado, Vania, deberías de andar con cuidado y eso yo lo traduje en censura”, explicó Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Vania pide que investiguen a Adán Augusto

Fue el pasado 21 de octubre, que la voz ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó formalmente al Senado que investigara al consentido de palenque.

“Sobre las presuntas discrepancias que había entre las declaraciones patrimoniales y de interés y ante el SAT de Adán Augusto. El día de hoy han pasado varias semanas ya, varios meses incluso, no tenemos una respuesta, no nos respondieron nunca”, mencionó Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

El próximo miércoles 28 de enero Vania Pérez concluirá su periodo como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

La representante ciudadana que siempre señalo los actos de corrupción más escandalosos de los últimos años, la que señalo a Adán Augusto López, hoy teme no solo por su seguridad, sino también por la falta de libertad de expresión, de ideas y de justicia.

“Las denuncias de los ciudadanos no son importantes, las denuncias incluso de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción no son relevantes, entonces estamos predestinados a que nada funcione”, dijo Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso, dice, pone en riesgo incluso la estabilidad de México como país.