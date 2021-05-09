Variante india de Covid-19 puede sufrir grandes mutaciones: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de nuevos descubrimientos sobre la variante india de Covid-19, que podrían reducir la efectividad de las vacunas fabricadas hasta ahora para combatir la pandemia.

Soumya Swaminathan, pediatra e investigadora india, señaló que la variante B.1.617, detectada a mediados de octubre del año pasado en India, fue un factor que incrementó los contagios considerablemente.

Tan solo este sábado, India reportó más de 4 mil muertes en un día por primera vez desde que comenzó la pandemia, aunque científicos consideran que las cifras podrían ser sumamente cortas.

Se espera que esta variante obtenga una nueva clasificación por la OMS en los próximos días, ingresándola a la lista de cepas más peligrosas, por su mayor propagación, su capacidad de anular las defensas otorgadas por las vacunas y, en consecuencia, aumentando la tasa de mortalidad.

"Esta variante presenta mutaciones que aumentan la transmisión y que además pueden, potencialmente, volverla resistente a los anticuerpos desarrollados mediante la vacunación o la contaminación natural", explicó la experta.

A pesar de eso, la experta aclaró que el incremento descomunal de contagios no sólo se debe a esta variante, sino también al relajamiento de las medidas sanitarias y la concentración en eventos religiosos y deportivos.

Variante india, alerta mundial

La experta alertó que las características de esta variante deben ser una preocupación para todo el mundo, pues esta cepa ya ha sido detectada en otras partes del mundo, incluido México.

"Es muy difícil combatir al virus porque la epidemia afecta a miles de personas miles de personas y se multiplica a un ritmo muy difícil de detener", explicó Swaminathan.

Además, añadió que el lento ritmo de vacunación es otro factor en contra de India, pues hasta ahora, sólo se ha conseguido vacunar al 2 por ciento de los mil 300 millones de habitantes del país.

"Tomaría meses, tal vez años, para alcanzar una tasa del 70 al 80 por ciento de la población inmunizada", declaró.

Además, el ritmo de contagios, aumenta el peligro de que surjan nuevas variantes todavía más contagiosas.