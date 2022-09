Vaticano cerca de canonizar al Papa Juan Pablo I; “El Papa sonriente”

El Papa Juan Pablo I, quien murió en 1978 después de solo 33 días como pontífice, se acercó a la santidad el domingo (4 de septiembre) y el Vaticano aún tuvo que descartar las persistentes teorías de conspiración de que fue víctima de un juego sucio.

El Papa Francisco beatificó a su predecesor en una ceremonia en la Plaza de San Pedro ante decenas de miles de personas. La beatificación es el último paso antes de la santidad en la Iglesia Católica Romana.

Juan Pablo era conocido como “El Papa Sonriente” por su mansedumbre y sencillez.

Papa Francisco:

Con una sonrisa, el Papa Juan Pablo logró comunicar la bondad del Señor. Qué hermosa es una Iglesia de rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que nunca endurece el corazón, que nunca se queja ni guarda rencor, que no se enfada ni se impacienta, que no mira adusta ni sufre nostalgias del pasado”.

Nacido como Albino Luciani en la pobreza en un pueblo montañoso del norte de Italia en 1912, fue ordenado sacerdote en 1935, obispo en 1958 y cardenal en 1973.





Fue elegido Papa el 2 de agosto. 26, 1978 tras la muerte del Papa Pablo VI, tomando el nombre de Juan Pablo en honor a sus dos predecesores inmediatos. Fue encontrado muerto en la cama por dos monjas el 29 de septiembre.

Los médicos dijeron que murió de un ataque al corazón y los ayudantes dijeron que se había quejado de dolores en el pecho el día anterior, pero que no los tomó en serio.

Nombre del Papa Juan Pablo I, ligado a teorías de conspiración

Al principio, el Vaticano, preocupado porque dos mujeres habían entrado en el dormitorio del Papa, dijo que un sacerdote lo encontró sin vida. El Vaticano se corrigió a sí mismo, pero del paso en falso surgieron teorías de conspiración.

En 1984, “En el nombre de Dios: una investigación sobre el asesinato del Papa Juan Pablo I”, del autor británico David Yallop que argumentaba que el Papa fue envenenado por una cábala vinculada a una logia masónica secreta, pasó 15 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. .

Sin embargo, la propia reseña del libro del New York Times ridiculizó las técnicas de investigación de Yallop y en 1987 otro británico, John Cornwell, escribió un libro llamado “A Thief in the Night”, desmantelando meticulosamente las teorías de la conspiración.

Aunque ampliamente desacreditada, la idea de un Papa asesinado en su dormitorio en el siglo XX entró irresistiblemente en la conciencia colectiva, y en la película “El Padrino III”, un Papa llamado Juan Pablo I fue asesinado con té envenenado.

La periodista y autora italiana Stefania Falasca, que pasó 10 años documentando la vida de Juan Pablo II y vio su historial médico, escribió varios libros sobre él. Llamó a las teorías de la conspiración “basura impulsada por la publicidad”.

A Juan Pablo se le atribuye la curación milagrosa de una niña argentina de 11 años que tenía una inflamación cerebral severa, epilepsia y sufría un shock séptico. Sus padres le rezaron.

La Iglesia Católica Romana enseña que solo Dios realiza milagros, pero que los santos, que se cree que están con Dios en el cielo, interceden en nombre de las personas que les oran.

Será necesario otro milagro para que Juan Pablo sea declarado santo.