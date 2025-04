Denuncian a vecino violento en Kanasín, Yucatán; ha atacado a mujeres, hombres y perros

Denunciaron a un vecino violento en Kanasín, Yucatán. Este sujeto fue captado en video acosando a una mujer en el fraccionamiento de San José el pasado 14 de abril. La víctima le pidió auxilio a su pareja, pero el hombre terminó lesionado tras ser atacado con un cuchillo.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que este hombre identificado como Víctor “N” comenzó a decirle cosas agresivas a Cristina Peraza, quien compartió con los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca las palabras que le gritó: “Te voy a matar, a ti te lo estoy diciendo, pend... me dijo, perdón por la palabra y te voy a vio..., entonces yo me pongo nerviosa, volteo a ver y el muchacho tiene un cuchillo, entonces así me puse más nerviosa, yo así vine a correr hacia mi casa a llamar a mi esposo...”.

Carlos Pérez, esposo de Cristina, salió a defenderla, sin embargo, como Víctor estaba armado con un cuchillo logró herirlo en varias partes de su brazo izquierdo. Al final el agresor escapó, y Carlos tuvo que recibir varias suturas. Ambos temen por su vida ante la violencia que ha ejercido este sujeto en los últimos días.

Presentan denuncia contra el vecino violento

Tras esta agresión, Cristina decidió interponer nuevamente una denuncia ante el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con el folio 4116/2025 por los presuntos delitos de acoso sexual y lesiones.

No es la primera vez que lo denuncian, pues vecinos ya han acudido a las autoridades tras captar a este hombre siendo violento. De hecho, en otro video se observa como Víctor corretea con un machete a su propio hermano, quien es menor de edad, se desconoce si logró hacerle daño.

En otra ocasión, apuntó con un arma de fuego a un perro que iba pasando por la calle. Finalmente recordaron que el año pasado, agredió a varios perros que vivían en la calle.

Por ahora, las autoridades no han reportado su detención, pero los vecinos exigen que lo detengan ya que es un riesgo para la ciudadanía.

#Yucatán | En Kanasín, un acto inhumano contra un cachorro quedó capturado en video. Este sujeto azotó contra el suelo a un perrito.



La Fiscalía General abrió un expediente por maltrato animal, aunque el agresor sigue sin ser detenido.



Una asociación civil rescató a la madre y… pic.twitter.com/xTF5Cp9isB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2024

¿Cómo denunciar a un vecino violento?

Para denunciar a un vecino violento hay 3 formas de hacerlo:



Llamar al 089

Explicar la situación

También puede ser de manera digital:



Ingresar a la página web de la Fiscalía General del Estado de Yucatán

Localizar la opción de denuncia anónima

Llenar el formulario

Enviar la denuncia

Acudir directamente al Ministerio Público o llamar al 911