¡Abandonados por la 4T! Malas condiciones en colonia “Cuarta Transformación” en Tultitlán, Edomex

¡Una realidad diferente! Vecinos de la colonia “Cuarta Transformación”, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex) reportan malas condiciones en las calles, desde la falta de pavimentación hasta el desabasto de agua. Así lucen sus calles.

Ante el abandono de la colonia, las y los vecinos aún esperan ser escuchados por el Gobierno de México, pidiendo a las autoridades que de verdad trabajen en el beneficio de los habitantes.

“Vea cómo están las calles (...) No tenemos pavimentación, no tenemos electrificación, no tenemos drenaje, no tenemos los servicios”, contó Carmen Mateo, habitante de esta colonia.

¿Sin agua y sin luz? Así lucen las calles de la colonia “Cuarta Transformación” en Edomex

Algunos vecinos de la colonia “Cuarta Transformación”, antes llamada “El Paraje”, aseguran que no hay ningún avance en las obras públicas, que lo único nuevo que han hecho por la zona, es ponerle un nuevo nombre a las calles, dejando de lado lo realmente importante, el bienestar de los ciudadanos.

Las calles de la “Cuarta Transformación” están sin pavimento, los drenajes son improvisados, así como las tomas de agua, esto debido a la ausencia de las autoridades municipales.

“El drenaje también porque es provisional el que tenemos (...) Son tubos que pusieron los mismos de aquí de la colonia (...) El municipio no ha puesto nada”, explicó Flor, habitante de Tultitlán, durante una entrevista para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Vecinos de la zona están indignados y decepcionadas ante la ausencia de las autoridades, pues no pueden creer que lo único nuevo sea el nombre de las calles, una situación con la que los habitantes de Tultitlán, Edomex, no estaban de acuerdo.

“Gobierno hace ”y deshace, y no toma opinión de la gente”, compartió Roberto García, habitante de esta colonia.

Vecinos exigen revertir cambio de nombres de “Cuarta Transformación” en calles de Tultitlán

Hace una semanas, habitantes del municipio de Tultitlán se manifestaron en la México-Querétaro para exigir el cambio de nombres en sus calles y colonias, las cuales fueron rebautizadas con frases y programas emblemáticos de la “Cuarta Transformación”.

Desde diciembre, los vecinos han manifestado su rechazo a la nueva nomenclatura, que incluye nombres como “Acúsalos con su Mamá", “Me Canso Ganso” y “Tianguis del Bienestar”. Consideran que esta medida, impulsada por la exalcaldesa y actual diputada local de Morena, Elena García Martínez, representa un agravio y una imposición política.