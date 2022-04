Con veladoras, flores y peluches colocaron un altar para Debanhi

Justo a unos metros de donde su cuerpo fue localizado en una cisterna, decenas de mujeres y niñas encendieron un altar en memoria de Debanhi Susana Escobar de 18 años.

En esta jardinera en el exterior del Motel Nueva Castilla de la carretera Monterrey Laredo en Escobedo, las personas comenzaron a depositar ofrendas, florales en el altar debajo de una manta con la fotografía de la víctima y la recompensa de 100 mil pesos que ofreció el gobierno del estado para encontrarla.

“Venimos a rendirle un pequeño homenaje a Debanhi que aquí fue donde la encontraron poniéndole un poquito de flores unas veladoras en memoria de ella; creemos que fue un feminicidio como todos, no fue un accidente,” expresó una mujer que forma parte del colectivo.

Muchas de las integrantes del colectivo de mujeres habían participado en la búsqueda de la joven de 18 años.

Las asistentes, quienes portaban prendas en tono violeta, color insignia de la lucha de las mujeres contra la violencia consideraron que la Fiscalía General de Justicia ha dejado pasar demasiado tiempo para dar informes concluyentes sobre su deceso y dudan de la versión de un accidente.

“Es un sentimiento de angustia tristeza estoy enojada ella tenía 18 años, ella no debió acabar su vida de esa manera por este feminicidio más y vengo a luchar a nombre de ella ya que ella luchó por nosotras el 8 de marzo, y vengo a luchar el día de hoy por ella; en la marcha del ocho de marzo gritó (Debanhi) por todas las que ya no están tristemente ella ya no está aquí por eso estamos el día de hoy luchando por ella,” agregó una integrante del colectivo.

Niñas también llevaron flores y osos de peluche en memoria de Debanhi Escobar, que colocaron en el altar.

“Exigir justicia por esta chica por todas las que están desaparecidas todas las que han asesinado y obviamente uno viene exigiendo un país seguro para nuestros hijos; ella vino y le dejó su osito ella sabe que ya no está aquí con nosotros,” señaló una integrante del colectivo.

Al caer la noche las veladoras encendidas en forma de cruz ya iluminaron su altar y la barda del motel asegurado por la autoridad quedó tapizada de cartulinas con mensajes de justicia y reclamos por la muerte de Debanhi Escobar.