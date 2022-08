Velero terminó encallado en Mazatlán; hubo cinco lesionados

Lo que empezó como un paseo divertido por la bahía de Mazatlán, Sinaloa a bordo de un velero terminó como una película de terror, pues la embarcación en la que viajaban cerca de 10 personas terminó encallada en la playa, cerca del canal de navegación, lo que dejó a 5 personas lesionadas.

Según el reporte de hechos, el capitán del velero advirtió a los pasajeros una falla mecánica, por la que se fueron a estrellar a una playa donde por fortuna no había bañistas.

Velero termina encallado en la playa, hay 5 heridos

Salvavidas municipales observaron que cerca del antiguo hotel El Faro, los ocupantes de un velero hacían señales de ayuda, por lo que se trasladaron a bordo de un jetsky y con apoyo de la embarcación del grupo acuático, lograron poner a salvo a Jaqueline “N” y Seferino “N”, ambos de 50 años.

Así como a Rodrigo “N”, de 16, Joaquín “N”, de 15 años de edad, y Carlos “N”, de 16 años, todos originarios del Estado de Chihuahua, así como al capitán Víctor Manuel “N”.

Este último manifestó que al intentar ingresar al canal de navegación de La Marina, el yate quedó a la deriva por la pérdida del motor, por lo que lanzó el ancla para que la embarcación no se moviera y que debido al fuerte aire aunado al oleaje, el velero se acercó a las rocas por lo que solicitó apoyo.

El velero debió fondearse

Protección Civil de Mazatlán explicó que el problema no fue que fallara el motor del velero, sino que el capitán no midió bien el tanque o no lo revisó y se quedaron sin gasolina, permaneciendo a la deriva y porteriormente encallando.

“Si estiman que no van a poder retornar a puerto, es mejor que se fondeen en una zona segura y o exponer ni a los bañistas, ni a la embarcación, ni a los tripulantes; estando fondeado ya podemos organizar un rescate en compañía de la Secretaría de Marina”, señaló Eloy Ruiz Gastélum, director de Protección Civil de Mazatlán.

“Lo importante es que estas embarcaciones que están brindando este tipo de paseos en la bahía: una, que verifiquen que cuentan con él combustible necesario para poder brindar ese servicio, y dos, que en caso de que no fuese así que tomen las previsiones necesarias”, agregó el director de Protección Civil de Mazatlán.

Autoridades señalaron que este accidente pudo haberse evitado, incluso cuando el navío se quedó sin combustible. Pero que el capitán no actuó de la forma apropiada.