¡Cuidado con la multa! Estos son los cambios de horarios en Verificentros CDMX en diciembre y enero
La Sedema informó cambios de horarios y cierres en Verificentros CDMX durante diciembre y enero; revisa las fechas exactas y evita multas por verificación.
Si tienes pendiente la verificación de tu auto, es importante poner atención a los cambios de horarios en los Verificentros de la CDMX, especialmente durante diciembre y enero, meses en los que se aplicarán cierres parciales y suspensiones de servicio; la información es clave para evitar visitas innecesarias y contratiempos.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que habrá ajustes tanto en los Verificentros de la CDMX como en las áreas administrativas relacionadas con la verificación vehicular.
Estos cambios responden a disposiciones oficiales vigentes para el cierre de año y el inicio del siguiente, por lo que los horarios no serán los habituales en varias fechas.
Horarios especiales de Verificentros CDMX en diciembre y enero
Durante diciembre, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes suspenderán actividades los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31.
En enero, el servicio tampoco estará disponible el día 1, retomándose hasta el 2 de enero en sus horarios normales; estos ajustes impactan directamente a quienes realizan trámites relacionados con los Verificentros de la CDMX.
En cuanto a la operación directa de los Verificentros de la CDMX, se mantendrán abiertos de lunes a sábado, con horarios de 8:00 a 20:00 horas durante diciembre y enero, con excepciones importantes. Los días 24 y 31 de diciembre, los horarios se reducen y el servicio será únicamente de 8:00 a 15:00 horas.
Además, los Verificentros de la CDMX permanecerán cerrados el 25 de diciembre y del 1 al 3 de enero. La atención se reanudará el 5 de enero, nuevamente bajo sus horarios habituales; estos ajustes hacen indispensable planear con anticipación cualquier visita.
Recomendaciones para conductores por el cambio de horarios en los Verificentros de la CDMX
Las autoridades recomiendan a los propietarios de vehículos en CDMX revisar con anticipación los horarios vigentes de los Verificentros de la CDMX, especialmente durante diciembre y enero, para organizar su agenda y evitar retrasos.
Anticiparse a los cambios de horarios permite cumplir con la verificación sin contratiempos y mantener en regla la documentación del vehículo en CDMX.
Consultar fuentes oficiales y programar con tiempo es la mejor forma de enfrentar los ajustes en los Verificentros de la CDMX durante esta temporada.