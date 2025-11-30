¿Tu auto está en la lista? Verificación obligatoria este diciembre en CDMX

¿Manejas un automóvil en la Ciudad de México (CDMX)? No olvides que tendrás que acudir a la verificación de diciembre de 2025, la última del año.

Aquí te explicamos lo que debes saber de este trámite, cotos y fechas para que no corras el riesgo de ser multado por no cumplir con el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

¿Quiénes deben verificar en diciembre 2025? Automóviles que les toca

El programa de verificación vehicular en la CDMX es un trámite obligatorio para la mayoría de los automóviles de combustión interna matriculados en la capital del país.

Los automóviles que están exentos de esta obligación son los vehículos eléctricos y vehículos híbridos que aparecen en el siguiente registro https://verificacionvehicular.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos



Automóviles eléctricos

Serán aquellos que tengan una fuente de energía (eléctrica) donde la energía eléctrica es la fuente de propulsión principal sin combustión.



Híbrido categoría I

Vehículo con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina) donde la energía eléctrica es la fuente de propulsión principal sin combustión y se obtiene desde una toma de corriente. La fuente de combustión interna se usa únicamente para alimentar el banco de baterías.



Híbrido categoría II

Vehículo con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina), en el cual la energía eléctrica permite la propulsión sin combustión, en periodos de operación en los que no se requiere máxima potencia.

Además, quedan exentos los vehículos eléctricos con matrícula de auto antiguo, de demostración y/o traslado, así como tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas.

¿Cuándo te toca la verificación en diciembre 2025 en CDMX?

El calendario de verificación vehicular señala que los automóviles que tendrán que acudir a algún verificentro, de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de su placa, son:

Automóviles con engomado azul

Automóviles con terminación de placas 9 o 0

Los automóviles que tengan estas características tendrán que verificar del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025.

Calendario de verificación vehicular en CDMX 2025.|Sedema

Requisitos y costo de la verificación vehicular en CDMX 2025

El costo del servicio de verificación es de $738.00 pesos (IVA incluido), de acuerdo con lo informado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Recuerda que los certificados “00”, “0”, “1” o “2”, continúan vigentes según lo establecido con la normativa y en caso de verificación extemporánea, la multa es de $2,263.00 pesos.



Requisitos para la verificación en CDMX 2025

Las personas conductoras no podrán verificar si el vehículo presenta adeudos de tenencia, multas de tránsito, sanciones ambientales o fotocívicas.

Para poder verificar tendrás que agendar una cita en uno de los verificentros de la CDMX, ingresando al sitio https://citasverificentros.cdmx.gob.mx y tendrás que presentar los siguientes documentos: