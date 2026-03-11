Rescatan a 21 perros en finca de Tlaquepaque; dos fueron hallados sin vida durante cateo por maltrato animal

Se reporta otro caso más de maltrato animal: Un total de 21 perros fueron rescatados durante un cateo en una finca ubicada en la colonia San Pedrito, municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de que autoridades recibieran un reporte de varios animales desnutridos, sin agua y en aparente abandono.

21 perros rescatados de finca en abandono

La diligencia se realizó el 6 de marzo por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, apoyados por agentes investigadores y autoridades municipales.

Durante el operativo, se localizaron ocho perros tipo french de talla mediana y 13 perros criollos de talla pequeña y mediana.

Lamentablemente, dos de los animales fueron encontrados sin vida dentro del inmueble : un cachorro y un ejemplar tipo french.

De acuerdo con la policía, el inmueble se encontraba cerrado y aparentemente abandonado, por lo que se le solicitó a un juez de control una orden de cateo para realizar las diligencias correspondientes.

🐶 Rescatan a 21 caninos en situación de maltrato en Tlaquepaque.



Personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social ejecutó un cateo en una finca, donde fueron localizados 21 caninos en condiciones de abandono y desnutrición. (1-3) pic.twitter.com/HVyX8hKfoa — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) March 10, 2026

El cateo se ordenó tras confirmarse las condiciones de maltrato reportadas por la Dirección de Salud Animal de Tlaquepaque.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Dirección de Salud Animal realizó el aseguramiento de los caninos, quienes fueron trasladados a las instalaciones de Bienestar Animal de Guadalajara para recibir atención médica y resguardo intermunicipal.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y dar seguimiento legal a quienes pudieran ser responsables de este caso de crueldad animal.

Denuncian a paseador en Narvarte por tener seis perros hacinados dentro de un microbús

El pasado 3 de marzo, vecinos de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron a un presunto paseador de perros por mantener al menos a seis perritos dentro de un microbús abandonado.

La situación generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalaron que escucharon ladridos constantes provenientes del vehículo.

Vecinos de la colonia #Narvarte en @BJAlcaldia #CDMX denunciaron a una persona quien tenía al menos 6 perros hacinados al interior de un microbús estacionado.



Supuestamente de trata de un paseador de perros.



El reporte de @tritonazteca11 pic.twitter.com/EGPnrzBDph — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Los vecinos indicaron que el microbús no contaba con condiciones adecuadas para resguardar a los perros, ya que las ventanas permanecían cerradas y el interior lucía sucio, lo que podría representar un riesgo para su salud y bienestar.

Por su parte, las autoridades realizaron la revisión correspondiente para determinar si existían condiciones de maltrato o negligencia y esclarecer la situación.