Veytia busca amparo contra orden de aprehensión en México

Un juez federal frenó de momento, con un amparo, la ejecución de alguna orden de aprehensión por delitos no graves emitida en México en contra del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia acusado y sentenciado por la justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al ex fiscal del gobierno de Roberto Sandoval para que no sea detenido por delitos que no merezcan prisión preventiva de oficio.

“Se concede la suspensión provisional a Edgar Veytia, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión que reclama, hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria. Esta determinación no constituye la concesión del amparo, sino sólo una medida provisional.

“Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión concedida en términos del arábigo 166, fracción I, del citado ordenamiento, sólo tendrá por objeto que el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar de la prisión que se señale, y a la de las autoridades responsables, para la continuación del procedimiento que se le instruye”, señala el acuerdo.

Veytia debera pagar una fianza de 10 mil pesos

Incluso, el juzgador indicó que Veytia deberá exhibir una garantía de 10 mil pesos en un término de 5 días para mantener la suspensión.





“Se apercibe al quejoso que si incumple con las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión respecto a este apartado, será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable que deba juzgarlo, en términos de los ordinales 166, último párrafo y 167, de la legislación aplicable”, se expuso.

En 2019 Veytia fue condenado por un tribunal de Nueva York, Estados Unidos a pasar 20 años de prisión y 5 en custodia por narcotráfico y desde entonces permanece preso en dicho país.

Esto luego de declararse culpable de haber instigado el contrabando de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a EU a cambio de sobornos de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, también se le impuso una multa de un millón de dólares.