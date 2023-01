Abogado y víctimas del choque de trenes rechazan informe de la FGJCDMX

A través de un comunicado el asesor y representante legal de la familia de Yaretzi Adriana Hernández, la joven fallecida el pasado 7 de enero, junto con otras víctimas por el choque de trenes de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Cristopher Estupiñan, rechazó el resultado de la investigación hecha por La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en el que concluyen que el accidente ocurrido en la interestación Potrero-La Raza de la Línea 3 de Metro CDMX se generó por la quema y corte dolosa de cables, además de la conducción negligente del tren número 24, debido a que no se respetaron las medidas de seguridad establecidas para el manejo de los trenes.

“No aceptamos que se quiera fincar toda la responsabilidad al conductor y a un supuesto sabotaje, culpándolo de toda la tragedia a él cuando en las declaraciones previas quedó demostrado que existían problemas en la comunicación, señalización y pilotaje automático que no fueron atendidos a tiempo y a pesar de ellos se permitió la prestación del servicio, asumiendo el riesgo de una tragedia. Con ellos, queda demostrado que el Sistema de Transporte Colectivo Metro no tiene el debido control interno para garantizar la seguridad de los usuarios ni en su mantenimiento, ni en la posibilidad de evitar unos supuesto sabotajes, ni la negligencia humana. Y esta ineficiencia del STC es claramente denunciable y punible, por lo que exigimos que el STC asuma su responsabilidad y dé la cara a los afectados”, argumenta Estupiñan.

Víctimas encuentran deficiencias en informe del Metro sobre choque de trenes

Agregó que son varias las deficiencias en la investigación, que no dan respuesta a preguntas como: ¿Qué hacia el vagón que estaba parado? ¿Por qué no se comunicó el Puesto Central de Control con el tren 24 para avisarlo que el tren 23 estaba parado en una zona de baja visibilidad? ¿Por qué se permitió la operación de la línea a pesar de que no se podía garantizar su seguridad?

El Metro no toma ninguna responsabilidad: víctimas

También dijo que por lo anterior, se oponen rotundamente a la explicación ofrecida por la autoridad investigadora y a su informe que, de manera descarada, culpa a un trabajador de la tragedia que acabó con la vida de una joven estudiante y dejó 106 heridos, dejando vergonzosamente sin ninguna responsabilidad al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Comparan accidente de la Línea 3 con el de la L12

El abogado hizo énfasis en que como pasó en el accidente de la Línea 12, otra vez “se están vulnerando los derechos humanos de los afectados durante la investigación de este accidente porque, una vez más, ejercieron acción penal en contra de un imputado sin darnos acceso a la carpeta de investigación ni hacernos partícipes de la investigación, imponiendo a un culpable.”

Por todo ello, los afectados piden que los responsables del Sistema de Transporte Colectivo Metro den la cara y asuman sus obligaciones.

Exigen que se encuentre el porqué de estos errores y deficiencias, de la falta de previsión en evitar el accidente cuando el supuesto acto doloso de la quema de cables estaba reportado desde el día anterior, y que no se mezclen estas causas con actos posteriores con el fin de desviar la atención.