Con un pulmón lesionado: estado de salud de Ángel Miranda, único sobreviviente del colapso en San Antonio Abad.

Tras ser hospitalizado por segunda vez, fue dado de alta a Ángel Miranda, el único sobreviviente del colapso ocurrido el pasado 9 de marzo en el edificio que estaba en proceso de ser demolido en el cruce de Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavería, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de que Ángel había sido dado de alta del Hospital Rubén Leñero después de la tragedia que cobró la vida de 3 obreros, fue reingresado de nueva cuenta por un problema detectado en el coxis.

¿Qué pasó en el edificio de San Antonio Abad, CDMX?

El lunes 9 de marzo, a la hora de la comida, varias personas quedaron atrapadas en medio del concreto y las piedras, luego de que un edificio que acarreaba daños estructurales desde el sismo de 85 se viniera abajo.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, 57 personas se encontraban dentro del inmueble al momento del accidente, y aunque la mayoría logró salir a tiempo, cuatro obreros quedaron atrapados, entre ellos Miranda.

Los rescatistas lograron localizar a Ángel con vida pocos minutos después del colapso; sin embargo, tres de sus compañeros murieron a causa de la magnitud del derrumbe.

🚨 Ángel Miranda, único sobreviviente del colapso en el edificio de San Antonio Abad 124, salió de la Clínica de los Voceadores en Santa María la Ribera.



Fue trasladado en ambulancia de Protección Civil de Cuauhtémoc. Reveló que tiene dos costillas fracturadas, lesión en el… pic.twitter.com/IbOowVpH0o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Ángel Miranda?

El obrero lesionado de 42 años, originario del Estado de México (Edomex), fue ingresado por un traumatismo craneoencefálico leve, lesiones en tórax y abdomen, aunque por fortuna fue dado de alta un día después de la tragedia.

No obstante, Ángel fue valorado en la Clínica de Voceadores de México el 12 de marzo por un problema de coxis, así como por dolores relacionados con el traumatismo.

Ángel Miranda deja la Clínica de Voceadores y ya es trasladado a su domicilio en una ambulancia:



Vía @FedericoAnayaD1 https://t.co/UjqQRGkbvL pic.twitter.com/Kay30QF2bU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Una vez en el hospital privado, se dieron cuenta de que en el Hospital Rubén Leñero no detectaron que tenía dos costillas fracturadas, una lesión en el coxis y “un pulmón muy lesionado”.

En entrevista con Azteca Noticias, el hombre, dedicado a la obra de construcción como maquinista, comentó desde la camilla que ya no podrá seguir trabajando y que tendrá que buscar otra actividad.

