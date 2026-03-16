¿Protección o descuido? FGR invalida pruebas encontradas en cabañas de “El Mencho"; nóminas policiales estarían en duda

Las investigaciones tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", dieron un giro radical que podría dejar impunes a varios implicados en el mundo del crimen organizado. Tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, se revelaron varios documentos, entre ellos nóminas que incluirían a agentes policiales y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto un freno a las investigaciones, esto debido a que los inmuebles donde se encontraron todas las pruebas podrían haber sido intervenidos por personas externas antes de que llegaran los peritos; de acuerdo a la FGR estas pruebas serían invalidadas por estar "contaminadas".

Seguridad del personal tras operativo contra "El Mencho" habría sido la prioridad

Según la FGR, el operativo para capturar al líder del CJNG fue de alta complejidad, con enfrentamientos que obligaron a agenes a priorizar el traslado de heridos y la seguridad del personal. Esto habría impedido el aseguramiento inmediato de las cabañas en el club de Tapalpa.

La Fiscalía declaró que mientras no había seguridad cuidando los inmbuebles, personas ajenas ingresaron sin autorización, lo que, según la institución, alteró cualquier indicio que pudiera servir como prueba en un juicio.

Nóminas de agentes policiales y miembros del CJNG no tienen validez

Pese a que la fiscalía dice que las pruebas recabadas no tienen validez, la información que se filtró de esas cabañas es escandalosa. Los documentos, escritos tanto a mano como en computadora, muestran el control financiero que tiene el cártel más sanguinario de México.

En las listas aparecen presuntos pagos de 600 mil dólares para gastos familiares y hasta dos millones para operadores cercanos. Pero lo más grave es el registro de dinero destinado a comprar la lealtad de quienes deberían combatir al crimen: la policía.

Agentes policíales de Chiapas en las nóminas de "El Mencho"

Los hallazgos más sorprendentes de esta nómina son el alcance que tiene el grupo criminal en México.

Los documentos mencionan pagos de hasta 100 mil pesos realizados a la Fuerza de Reacción Inmediata "Pakal", el grupo de élite de Chiapas. Esta unidad, entrenada para delitos de alto impacto, es señalada junto a policías municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, quienes habrían recibido 50 mil pesos para facilitar el movimiento del cártel en la zona.

¿Protección a la ley o descuido oficial?

La FGR inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en alguna irregularidad al no preservar los inmuebles.

Si un juez determina que las pruebas fueron efectivamente contaminadas, la famosa "narconómina" podría terminar en la basura legalmente. Esto significaría que los mandos policiales mencionados no podrían ser procesados usando esos documentos como base principal.

Por ahora, el caso sigue abierto y la FGR asegura que continuará indagando.