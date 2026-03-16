Así cayó “El Pepe”, el hombre que trasladó a la pareja de “El Mencho” el día de su muerte

Un operativo de fuerzas federales en Jalisco terminó con la detención de José “N”, alias “El Pepe”, señalado por autoridades como un operador logístico relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre cobró especial importancia dentro de las investigaciones porque habría participado en un movimiento que permitió ubicar a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder de esa organización criminal.

"El pepe" y su vínculo con la pareja "El Mencho"

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, el detenido habría sido el responsable de trasladar a una de las parejas sentimentales del capo hasta el municipio de Tapalpa, en Jalisco, donde posteriormente se confirmó la presencia del líder del grupo criminal.

Este movimiento, ocurrido el domingo 22 de febrero, terminó convirtiéndose en una pista clave dentro de la estrategia de seguimiento que realizaban las autoridades.

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La V Región Militar informa sobre la detención de José “N” (a) Pepe, persona clave en la detención de (a) Mencho.https://t.co/LoyzBKI7Yj pic.twitter.com/7H9tH4aw8X — @Defensamx (@Defensamx1) March 16, 2026

Detención en Tlajomulco durante patrullaje: Así cayó "El Pepe"

El arresto de “El Pepe” ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, también en territorio jalisciense. Elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional lo ubicaron durante un patrullaje terrestre desplegado en la zona.

Tras su detención, las autoridades aseguraron dosis de droga, armamento y un vehículo, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades federales como parte de la investigación.

Según el comunicado oficial, tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente ante su sede en Guadalajara, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.

La institución precisó que será el Ministerio Público federal el encargado de continuar con las investigaciones, los análisis periciales y la definición de la situación jurídica del presunto integrante del CJNG.

La pista que llevó al entorno de “El Mencho”

Un día después de los hechos relacionados con la ubicación de “El Mencho”, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó durante la conferencia matutina que las fuerzas armadas lograron seguir la pista del líder criminal gracias a los movimientos de una de sus parejas sentimentales.

De acuerdo con el funcionario, el 20 de febrero se detectó a un hombre de confianza vinculado con esa mujer, quien se encargó de trasladarla hasta Tapalpa para reunirse con el capo. Aunque ella abandonó posteriormente el lugar, Oseguera Cervantes permaneció ahí acompañado de un esquema de seguridad.

Ante esa información, las fuerzas militares desplegaron un cerco de vigilancia en estados cercanos a Jalisco para evitar alertar al líder criminal o a su red de colaboradores. Incluso se contó con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Una vez que el 22 de febrero se confirmó su presencia en el sitio, las fuerzas terrestres se movilizaron hacia el punto donde se encontraba, dentro del operativo que seguía de cerca sus movimientos y los de su círculo cercano.