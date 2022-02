Tecnología brinda nueva oportunidad de vida a Apolonia

Apolonia, se convirtió en la primera persona en ser intervenida quirúrgicamente mediante laparoscopía en un hospital rural del municipio de Ocozocoautla, Chiapas.

La tecnología y los médicos le brindaron una nueva oportunidad de vida a Apolonia, que es una mujer tzotzil del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas.

“Se obtuvo un tumor de aproximadamente ocho a diez centímetros dependiente de intestino delgado, se realizó la resección completa del tumor y se afrontó con un par de punto de sutura”, comentó Roberto Sánchez, jefe de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas.

Apolonia presentó problemas de salud desde el año pasado, pero la falta de recursos le impidió continuar su tratamiento, en octubre su salud empeoró.

“Cuando estoy aquí en mi casa me duele mucho mi estómago, pero me está moviendo todo acá, en la noche me dolía aquí, y ya lo sacó ultrasonido y ya me dijo el doctor, un doctor en San Cristóbal de las Casas que ya tengo un tumor”, narró Apolonia su dolor.

En la cirugía participaron alrededor de ocho especialistas, además los expertos explican que una laparoscopia es una cirugía de menor invasión que ha permitido que Apolonia se recupere en 48 horas.

“Es inédito, nunca se había realizado una cirugía de este tamaño es una cirugía que regularmente se realiza en hospitales de tercer nivel, pero con la oportunidad que tenemos de contar con este tipo de tecnología la pudimos realizar en el hospital rural de Ocozocoautla”, aseguró orgulloso Roberto Sánchez, jefe de Prestaciones Médicas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas.

Apolonia es artesana y ama de casa y ahora con su mejorada salud, se repone poco a poco a sus actividades cotidianas.