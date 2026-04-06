VIDEO: Actor sufre fuerte caída durante la crucifixión de la Pasión de Cristo en Tlaquepaque, Jalisco

Momentos de pánico se vivieron durante la representación de la Pasión de Cristo en San Martín de las Flores, Tlaquepaque, Jalisco, cuando un joven actor sufrió una fuerte caída al momento de la crucifixión, el pasado viernes 3 de abril.

Tras la difusión de los videos, varios espectadores aseguraron que se trataba del actor que le dio vida a Jesús, algo que la misma organización aclaró mediante un comunicado, dando a conocer que quien sufrió la aparatosa caída era el joven intérprete del ladrón Gestas.

¿Qué pasó durante la crucifixión en Jalisco?

El accidente ocurrió mientras los actores realizaban los trabajos para elevar la cruz con cuerdas, la parte del acto final de la representación católica. Según los testigos, la estructura de madera no estaba completamente estable, lo que provocó que el joven cayera desde aproximadamente 2 a 3 metros de altura al pavimento.

Afortunadamente, los compañeros del elenco reaccionaron de inmediato para auxiliar al actor, mientras que Protección Civil y los servicios médicos del municipio intervinieron de inmediato.

En el video se observa que, mientras la cruz se va elevando, el joven Gestas se resbala de las cuerdas, y al no poder sostenerse de nada, termina cayendo.

Durante la representación de la Pasión de Cristo en Tlaquepaque, Jalisco, el actor que interpretaba Jesús sufrió una caída#Acustiknoticias #semanasanta pic.twitter.com/huxutmaiPZ — Acustik Informa (@AcustikInforma) April 5, 2026

¿Fue el actor de Jesús quien se cayó de la cruz en Jalisco?

El Patronato Organizador de la Judea, con el apoyo del gobierno de Tlaquepaque, emitió un comunicado para aclarar los hechos, donde señalaron que el actor lastimado interpretaba al “Mal Ladrón” Gestas.

Por fortuna, el intérprete no sufrió heridas de gravedad, lo que hizo que pudiera continuar con su papel tras la autorización médica, culminando la representación de manera exitosa.

El comunicado también aclaró que el intérprete de Jesús participó sin contratiempos en la cruz central, disipando los rumores que circulaban en redes sociales y en el vídeo viral que confundió a algunos espectadores.

La organización confirmó que todas las escenas de riesgo, incluido el acto en donde se ahorca Judas Iscariote en un árbol del Cerro de la Cruz, se realizaron bajo supervisión de Protección Civil y Bomberos del municipio.

Lo que permitió que la jornada de la Judea 2026 se desarrollara con normalidad y en total orden, permitiendo que los miles de asistentes disfrutaran de la representación con seguridad.