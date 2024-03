VIDEO: Asalto a barbería en Chimalhuacán, Edomex, es captado; así entraron a robar

Cuatro hombres fueron grabados ingresando a una barbería localizada en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, para despojar de sus pertenencias a tres personas que se encontraban tranquilamente en el lugar.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el barrio de Plateros, donde los sujetos entraron de manera violenta y uno de ellos incluso golpeó en la frente a un trabajador que estaba sentado en una silla con su teléfono celular en la mano.

Víctimas esperaban a clientes y los atracaron; “no sabes que puede llegar a pasar”

Jonathan Alejandro, víctima del asalto, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que estaban esperando que algún cliente ingresara, pero en lugar de ello, fueron asaltados.



“Justo a mi compañero de trabajo que, este, que igual estaba esperando como algún tipo de una cita porque lo manejamos igual por citas, este, pues estaba esperando alguien y de repente llegan y lo golpean y fue cuando yo pues igualmente reacciono y digo, o sea, en esos momentos pues hay que dar todo porque pues igual no sabes que puede llegar a pasar”, dijo el afectado.

Uno de los asaltantes simuló llevar un arma de fuego en la cintura y los delincuentes comenzaron a agredir a un menor que momentos antes se había cortado el cabello. Los presuntos responsables habrían robado celulares, carteras y equipo de la barbería.

En el video también se muestra que al salir del lugar, uno de ellos lanzó un casco de motociclista-propiedad de uno de los trabajadores de la barbería-y lo lanzó contra las víctimas, quienes luego de ser despojadas de sus pertenencias se arrinconaron en una esquina.



Inseguridad en Chimalhuacán ‘pega’ a ingresos de establecimientos

Una vez cometido el asalto, salieron corriendo para subirse a algunos vehículos donde otros cómplices los esperaban para huir.



“Que se le dé un seguimiento pues para que se dé con ellos porque pues igual entiendan que no es tan fácil la cosa, uno también se desgasta para trabajar de y sacar, no sé, el pan de cada día, no”, comentó Jonathan Alejandro.



Jaciel, un habitante del municipio de Chimalhuacán, comentó que en en la zona “no hay mucha presencia de la policía, no estamos muy, sales a la tienda y como que no te sientes muy seguro ni siquiera al salir de tu casa o al ir por la calle no te sientes tan seguro”.

Tras estos hechos, los afectados ya iniciaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cuyas autoridades ya buscan a los probables responsables.