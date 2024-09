Asalto a taxista termina en persecución, balacera y un detenido que intentó escapar escalando ventanas

En el municipio de Coronango, Puebla , durante el fin de semana se registró una balacera y persecución en un intento de asalto a un taxista.

De acuerdo a datos preliminares, este incidente se registró en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, durante el amanecer del domingo, cerca de las 07:00 horas, después de que vecinos de la zona escucharon detonaciones en el área, por lo que decidieron realizar el reporte al número de emergencia ‘911'.

Ante esta situación, elementos de la policía municipal arribaron al sitio del incidente para iniciar con las investigaciones y dar con los responsables del delito.

¿Cómo inició la persecución y la balacera?

Los primeros reportes señalan que, tras ser víctima de un asalto con arma de fuego, el taxista logró ponerse en contacto con varios trabajadores al volante, por lo que unieron fuerza e iniciaron una pesquisa en contra de los delincuentes. Al tiempo, al escuchar la descarga de municiones en el interior de la unidad habitacional, vecinos se unieron a la búsqueda.

Al arribo de las autoridades y después de realizar un intenso rastreo en la zona, lograron acorralar a uno de los responsables, quien, instantes antes, al verse superado en número por varios taxistas, lanzó varios disparos para que no lograran capturarlo. Al no encontrar salida, el delincuente intentó escalar por algunas protecciones de un inmueble de tres pisos; no obstante, su ‘miedo a las alturas’ y el rápido actuar de los uniformados lograron detenerlo.

#ÚLTIMAHORA 🚨

🐭Ladrones arañas!!

Ladrones terminaron en las ventanas de una casa, luego de que fueran perseguidos por taxistas, quienes acudieron a un llamado de uno de sus compañeros que estaba siendo asaltado por estos sujetos en Misiones de San Francisco.#Puebla pic.twitter.com/HDopHfZ5tm — CódigoPolitícoOficial (@codigo_oficial) September 8, 2024

Mientras este malhechor era capturado por las autoridades, los taxistas no dudaron en insultarlo y confrontarlo, tachándolo de cobarde por detonar su arma de fuego contra ellos.

El implicado fue asegurado por los policías y entregado al Ministerio Público, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes ante los hechos.