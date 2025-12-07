VIDEO: ¡Violencia en Querétaro! Cinco inspectores son atacados por artesanos durante un operativo en calles de Centro Histórico

¡Tragedia en Querétaro! La noche del pasado 7 de diciembre 2025, cinco inspectores fueron atacados por artesanos durante un operativo de supervisión, que se realizaba en calles y andadores del Centro Histórico.

Se reporta que tres de los heridos, presentan heridas de consideración y fueron atendido rápidamente por los servicios médicos; sin embargo, se desconoce el estado de salud de las y los afectados.

Autoridades de Querétaro reiteraron su compromiso con el cumplimiento de los reglamentos, para mantener el orden en beneficio de las familias queretanas.