VIDEO: Así fue el ataque a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi

Este viernes se publicó el video de cómo fue el ataque a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el año pasado.

El clip fue grabado por las cámaras corporales de los policías que atendieron la emergencia en la casa de la familia Pelosi ubicada en San Francisco.

En las imágenes se pudo ver que la policía llegó al domicilio de Nancy Pelosi, tocaron a la puerta y el atacante abrió con un martillo en la mano y con la otra sosteniendo del brazo a Paul Pelosi.

Los uniformados le preguntaron al atacante que qué hacía y le pidieron que bajara el martillo; sin embargo, el hombre volteo y comenzó a golpear en la cabeza con el arma a Paul Pelosi.

El golpe ocurrió fuera de la cámara de los oficiales, por lo que de inmediato corrieron para auxiliar al esposo de Nancy Pelosi, quien ya se encontraba en el suelo inconsciente. Los uniformados lograron derribar y detener al atacante, identificado como David DePape, de 42 años.

WARNING: GRAPHIC VIDEO



SFPD Body camera footage released today showing the attack on Paul Pelosi. pic.twitter.com/7tFomSmkCj — Michael Bott (@TweetBottNBC) January 27, 2023

Nancy Pelosi declaró que no tiene interés en ver el video del ataque a su esposo, y que tampoco ha escuchado la llamada al 911.

¿Qué le pasó a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi?

El 28 de octubre de 2022 alrededor de las 2:27 de la mañana (hora local) las autoridades recibieron una llamada de emergencia con dirección de la presidenta de la Cámara de Representantes.

Las autoridades presenciaron el ataque de DePape contra Paul Pelosi y lo detuvieron en el lugar. El atacante fue acusado de intento de homicidio, asalto con arma mortal y varios otros cargos criminales, dijo el jefe de policía de San Francisco, William Scott.

Como resultado del ataque, Paul Pelosi sufrió una fractura de cráneo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente con éxito.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es segunda en la línea de sucesión de la presidencia del país, estaba en Washington con su equipo de protección en el momento del asalto, según la Policía del Capitolio.

