¡Fiesta casi acaba en tragedia! Balcón colapsa en playa de Malibú

El balcón de una casa ubicada en una playa de Malibú, California, colapsó cuando al menos 10 personas se encontraban en el lugar festejando un cumpleaños, lo que dejó un saldo de nueve heridos, algunos de ellos tuvieron que ser hospitalizados.

Las personas cayeron desde una altura aproximada de cinco metros, sobre la costa rocosa de Malibú, cuando se encontraban en la casa ubicada al lado de la carretera estatal Pacific Coast Highway.

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El balcón colapsó el pasado 8 de mayo, los hechos quedaron registrados en un video, donde se observa a un grupo de personas mientras platican cuando, en cuestión de segundos, la estructura se derrumbó y terminaron en las rocas de la playa.

Un testigo declaró a un medio local que probablemente había al menos 10 personas en “la cubierta trasera” de la casa, cuando se escuchó un crujido y la mayoría de los presentes cayeron a la playa, sobre las rocas.

“Es un accidente extraño. No sé cómo sucede eso. Entonces, todo pasó muy rápido, el balcón simplemente se rindió”, explicó el testigo.

Según medios locales, el balcón pudo haber colapsado debido al peso de las personas que habían acudido a la casa en Malibú para celebrar un cumpleaños; sin embargo, la estructura no resistió y se dobló, provocando que las víctimas cayeran sobre las rocas.

Personas que cayeron del balcón en playa de Malibú alquilaron la casa para festejar un cumpleaños

Ron Haral, oficial del condado de Los Ángeles, detalló que en esa zona de la playa las rocas son grandes e irregulares, “por lo que es una situación muy peligrosa y, afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad o muerto en esta situación”.

En tanto, el Departamento de Bomberos de Malibú adelantó que este lunes un grupo de inspectores de construcción evaluará la escena del accidente para determinar si la casa donde estaba el balcón tiene algún daño estructural.

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La dueña de la casa dijo que había alquilado la propiedad porque se celebraría un cumpleaños, con un límite de seis personas; no obstante, los vecinos le avisaron que en el interior se encontraban alrededor de 30 invitados.

De acuerdo con medios locales, la dueña de la casa les pidió a los ocupantes que se fueran, cuando el balcón colapsó y varias personas terminaron en la playa de Malibú.

