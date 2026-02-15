¡Terrible! Reportan accidentes simultáneas en el Libramiento de Toluca; hay 3 fallecidos

Una combinación letal de neblina y humo denso por la quema de pastizales convirtió el Libramiento Toluca -Valle de Bravo en una zona de desastre esta mañana.

La falta de visibilidad en la carretera provocó una serie de accidentes casi al mismo tiempo, dejando un saldo de tres personas fallecidas y al menos 15 heridos que tuvieron que ser hospitalizados de urgencia.

El primer percance ocurrió cuando un autobús de la línea Flecha Roja chocó de frente contra un camión de carga; en el lugar murieron el chofer del bus y una pasajera. Apenas unos metros más adelante, el caos continuó con una carambola de 15 vehículos y el derrape de un motociclista que también perdió la vida.

Minutos después, otro autobús lleno de niños y adolescentes que iban de excursión desde Michoacán también se estrelló en la misma ruta, sumando más personas a la lista de lesionados.

Involucrados en accidente del Libramiento de Toluca

La magnitud de la carambola es considerable. En el lugar se pueden observar varios vehículos particulares con daños severos, unidades de carga pesada y un autobús de pasajeros que también se vio involucrado en el choque múltiple.

Los cuerpos de emergencia trabajan intensamente para atender a los afectados y realizar el recuento oficial de los daños.

Cierran circulación en Libramiento de Toluca

Si tienes planeado utilizar esta vía, la recomendación oficial es buscar rutas alternas de inmediato. La administración del Libramiento ha confirmado que la circulación se encuentra totalmente cerrada en ambas direcciones.

Debido a la complejidad del siniestro, todavía no se tiene un tiempo estimado para la liberación de la ruta, por lo que el bloqueo podría durar varias horas.

Activan labores de rescate

Elementos de emergencia se mantienen desplegados en el sitio del accidente para atender a las víctimas. Las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial de los heridos, hasta ahora solo han reportado los múltiples accidentes.

Consejos si manejas con neblina

Este accidente es un recordatorio de lo peligroso que puede ser el clima en esta zona del Estado de México. Si te encuentras con neblina en la carretera, recuerda siempre:

