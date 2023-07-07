VIDEO: Conductor atropella varias veces a ladrón y frustra robo en Ecuador

Un conductor evitó que asaltaran a una mujer en calles de Guayaquil, Ecuador. El sujeto se dio cuenta de lo que pasaba y atropelló al ladrón con su camioneta, con esa acción logró frustrar el robo.

Video conductor atropella a ladrón y frustra robo

El video circuló en redes sociales y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puedo ver que una mujer caminaba por la banqueta, cuando apareció el ladrón sobre una moto. La mujer trató de huir, pero el ratero se bajó del vehículo y le arrebató la bolsa.

El ladrón trató de regresar a su moto para huir, pero en ese momento una camioneta blanca lo atropelló y cayó al suelo. El sujeto quiso levantarse y volver a subirse a la moto, pero el conductor lo volvió e embestir.

Esa acción ocurrió en tres ocasiones, por lo que el delincuente soltó la bolsa que acababa de robar y ya no pudo recuperarla, pues estaba más enfocado en ponerse de pie y escapar de su verdugo.

Cuando por fin logró subirse a la moto y huir, el conductor de la camioneta se echó en reversa y lo persiguió unos metros; sin embargo, permitió que se fuera y no volvió a atropellarlo.

En redes sociales, el video del robo frustrado se volvió viral y generó opiniones divididas sobre la forma de actuar del conductor. Pues mientras algunos aplaudieron su acción, y comentaron que “ojala pudiera tenerlos cerca cuando esté en peligro”.

Otros reprocharon que hiciera justicia por su propia mano: “perseguirlo hasta matarlo no es escarmiento, no es defensa propia, porque ni a él lo estuvo atacando”.

El conductor del auto apareció en redes sociales, para enviar un mensaje: “Muchas gracias , solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Podía haber sido mi familia; quería darle un escarmiento, no matarlo”.

El hombre también compartió una foto de cómo quedó su carro después del incidente, por lo que algunos internautas se ofrecieron a hacerle depósitos para que pudiera reparar su camioneta.

