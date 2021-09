VIDEO: Conductora muestra nuevo modo de robo de autos en Tlalnepantla

Una conductora que circulaba en su carro por calles de Tlalnepantla, Estado de México, evitó ser víctima de lo que podría ser una nueva modalidad de robo de autos, en la que dos sujetos muestran un supuesto reporte de robo para que los automovilistas se detengan y puedan despojarlos de sus unidades.

La mujer conducía su auto por la avenida Ceylán, a la altura del Panteón Jardines del Recuerdo, en dicho municipio mexiquense, cuando unos sujetos a bordo de otra unidad avanzaron hasta mantenerse a su lado y le mostraron una computadora.

Los dos hombres, que no se identificaron como policías o alguna otra autoridad, le pidieron a la conductora que se detuviera, por el supuesto reporte de robo que tenía su vehículo.

En el video que se compartió en redes sociales se escucha a la mujer decir que no se detendría, mientras sus acompañantes graban a los dos hombres que viajan en un Jetta color gris, quienes hacían señas para que la conductora detuviera la unidad, lo que sería parte de esta nueva modalidad para el robo de autos.

“No, oye, qué te pasa. No, no me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame”, dijo la conductora, mientras un hombre que la acompañaba le pidió que no se detuviera, incluso si el auto de los sospechosos la chocaba.

Al notar que la conductora pediría ayuda a una patrulla, sujetos huyen del lugar

Mientras avanzaba por una de las vialidades más transitadas de Tlalnepantla, la víctima de esta presunta nueva modalidad de robo de autos se percató que había una patrulla más adelante, y sus acompañantes también la alertaron para que buscara la ayuda de las autoridades.

Los sujetos, al notar que la mujer buscaba la ayuda de la patrulla, desaparecieron a toda velocidad. Hasta el momento se desconoce la identidad de los sospechosos y si han utilizado el supuesto reporte de robo para enganchar a más víctimas.

¡Increíble! Supuestos policías quisieron quitarle el auto a una conductora por tener un presunto reporte de robo, en Tlalnepantla, Edomex. pic.twitter.com/lhR5UGBBJI — Lo + viral (@VideosVirales69) September 8, 2021

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli son los que más robos de autos asegurados registraron durante todo 2020.

En esos cuatro municipios fueron robados ocho mil 926 vehículos asegurados, solo el año pasado, una cifra menor en comparación con las diez mil 644 unidades hurtadas en 2019.

Según la AMIS, el Estado de México es una de las entidades con más robo de autos con violencia, en 2020 se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional en este delito, con un 69 por ciento.

