¡Alerta en Morelos! VIDEO de presunto consumo de sustancias entre estudiantes desata medidas en CBTA 190

La difusión de un video que muestra a estudiantes mientras consumen sustancias ilícitas dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 190 “Leona Vicario Fernández”, ubicado en Ocuituco, Morelos, encendió la preocupación entre la comunidad y en las redes sociales, además de que llevó a las autoridades estatales y educativas a intervenir para revisar lo sucedido.

En un primer video, que comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, muestra a estudiantes dentro de un salón de clases realizando gestos que en redes sociales fueron interpretados como consumo de sustancias prohibidas. Posteriormente apareció un segundo video en el que jóvenes del plantel ofrecen una disculpa por lo ocurrido, lo que incrementó la atención pública sobre el caso.

¿Qué acciones anunció el Gobierno de Morelos tras el video viral?

Ante la polémica, el Gobierno de Morelos emitió un comunicado oficial en el que confirmó la implementación de diversas acciones preventivas y de seguridad en la comunidad escolar.

Las secretarías de Educación y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, en coordinación con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), informaron que se realizó una intervención interinstitucional para revisar los hechos, además de definir medidas de prevención. Entre las principales acciones acordadas se destacan:

Interconexión de dos cámaras de videovigilancia del plantel al sistema C5, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el monitoreo.



Talleres de prevención de adicciones dirigidos a estudiantes, madres y padres de familia, que comenzarán a partir del lunes 9 de marzo.



Una marcha exploratoria en el entorno escolar, destinada a elaborar un diagnóstico del contexto y detectar posibles riesgos.



La realización de una Feria de Prevención dentro del plantel, enfocada en temas de salud, seguridad y prevención del consumo de drogas.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones estarán coordinadas por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, organismo adscrito a la SSPC Morelos.

¿Qué dijo la dirección del CBTA 190 sobre el caso?

La dirección del CBTA 190 también emitió un mensaje dirigido a padres y madres de familia, en el que reconoció que en redes sociales circula un video relacionado con el presunto consumo de sustancias dentro del plantel por parte de dos estudiantes.

En el comunicado, la escuela reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y la formación integral de los alumnos, señalando que la situación se está analizando conforme al Protocolo de Seguridad para Planteles Federales de Educación Media Superior y la Estrategia Integral de Prevención de la DGETAyCM.

Asimismo, la institución aclaró que es falsa la versión difundida en redes sobre una supuesta expulsión inmediata de los estudiantes, ya que el caso continúa en revisión. La dirección del plantel también pidió a la comunidad evitar la difusión de rumores o información no confirmada, ya que esto puede generar preocupación innecesaria y afectar el ambiente escolar.

Padres de familia fueron convocados a reunión extraordinaria

Como parte del seguimiento al caso, la dirección del CBTA 190 convocó a madres y padres de familia a una reunión extraordinaria. El encuentro se realizará este lunes 9 de marzo a las 8:30 de la mañana en la explanada del plantel, donde se abordarán los hechos difundidos en redes sociales y las acciones que se implementarán para reforzar la seguridad escolar.

Autoridades educativas subrayaron que la colaboración entre escuela, familias y autoridades es clave para prevenir riesgos y fortalecer el entorno educativo.

Prevención de adicciones: un reto creciente en escuelas

El tema del consumo de drogas entre adolescentes se ha convertido en una preocupación creciente en México. Instituciones como la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) han señalado la importancia de fortalecer programas de prevención y atención temprana en escuelas para evitar que los jóvenes se expongan a riesgos.

En ese contexto, casos como el ocurrido en Ocuituco, Morelos, reavivan el debate acerca de la vigilancia en planteles educativos, el uso de celulares en aulas y el papel de la comunidad escolar en la prevención de adicciones.

Mientras continúan las investigaciones internas y las acciones preventivas en el CBTA 190, surge una pregunta que muchas familias se hacen: ¿están las escuelas y las autoridades preparadas para enfrentar los nuevos desafíos que enfrentan los jóvenes dentro y fuera del aula?

