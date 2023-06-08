A pesar de que mucha gente considera a las cucarachas como insectos poco agradables, su función en múltiples regiones es fundamental para mantener estabilidad en el ecosistema. Por este motivo, la aparición de un ejemplar enorme que se creía extinto desde hace casi 100 años fue motivo de alegría en la isla de Lorde Howe, en Australia.

Se trata de una cucaracha conocida como Panesthia lata y su descubrimiento se debe a un estudiante de biología de la Universidad de Sídney, Maxim Adams, quien quedó incrédulo y difundió imágenes de cómo fue el hallazgo del insecto, pues fueron varias familias las que se encontraron debajo de un árbol de Banyan.

Esta extraordinaria noticia fue respaldada por el científico Nicholas Carlile, del Departamento de Planificación y Medio Ambiente (DPE) de Nueva Gales del Sur, quien comandaba la expedición en la playa de North Bay, donde ya había pasado semanas sin encontrar nada fructífero.

"Durante los primeros 10 segundos, más o menos, pensé: 'No, no puede ser' (...) Quiero decir, levanté la primera roca debajo de este enorme árbol de higuera de Bengala, y allí estaba", explicó el joven Adams, quien reconoció a la cucaracha y afirmó que no se veía una por lo menos desde 1930.

VIDEO de la cucaracha carnívora descubierta en Australia; se creía extinta desde 1930

Thought to be extinct 80 years ago, @sydney_uni honours student Maxim Adams has rediscovered the Lord Howe Island wood-feeding cockroach🪳



Watch 👀 to learn why they’re critical to the island’s ecosystem.



Full story: https://t.co/OAxhTrCgvS#LeadershipInAction #USYD pic.twitter.com/3R3FVNtOXz — University of Sydney (@Sydney_Uni) September 30, 2022

Y es que tras la llegada de las ratas a la isla en 1918, estas cucarachas habrían estado al borde de la extinción, algo crítico para el ecosistema, pues tienen una función importante debido a su actuar como "importantes recicladores de nutrientes, vital para acelerar la descomposición de los troncos y como fuente de alimento para otras especies".

En este punto es importante mencionar que estas cucarachas tienen la peculiaridad de comer madera, por esto es importante que descompongan los troncos y se involucren en una cadena alimenticia de la isla. Incluso en algún momento biólogos consideraron la importancia de reintroducir a familiares de esta especie.

¿Es realmente una cucaracha gigante?

Las dimensiones promedio de esta especie de cucaracha, según informa la Universidad de Sídney, son de 4 centímetros de largo, por 2 de ancho, tienen un cuerpo color rojizo/negro y metálico, por lo que no se trata de un insecto gigante, sino de proporciones naturales para una cucaracha adulta.

"A pesar de que su nombre común sugiere que son cucarachas que se alimentan de madera y que se entierran en troncos podridos, ahora creemos que son más una 'cucaracha de roca', con rocas que forman un componente importante de su hábitat, posiblemente debido a su co- evolución junto con la búsqueda de alimento en el suelo de la isla Lord Howe Woodhen", sentenció Carlile.