VIDEO: Alcalde de Culiacán insulta a reporteros, “no se hagan p...”

Cuando se pensaba que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ofrecería disculpas, luego de que declarara que las mujeres son quienes propician situaciones de riesgo o violencia en su contra, por no acatar las recomendaciones de las autoridades, el funcionario advirtió no siente culpa alguna y arremetió contra los reporteros a quienes acusó de alterar la información difundida sobre el tema.

El alcalde se mostró grosero con los reporteros que lo entrevistaban y les llamo “pen...” por, supuestamente, no escribir lo que él dijo sobre la violencia contra las mujeres.

“El periódico o quien sacó esa pendejada está alterando porque está sacando de contexto. Lean lo que dije y que no se hagan pendejo los que escriben, así se los digo y no voy a ofrecer disculpas ni tampoco al que le estoy diciendo pendejo”, dijo en tono molesto el alcalde .

Al cuestionarle sobre si ofrecerá disculpas por sus declaraciones sobre la mujer, las cuales fueron también criticadas por colectivos feministas, respondió:

“Disculpas de qué? No, eso no... No saben lo que dije, lo alteran completamente. Y eso es, perdón, eso es lo que le critico a los medios. Y me vale madres, lo que sigan publicando. Que se atengan a las consecuencias porque no voy a dar entrevistas ya”.

Estrada Ferreiro arremetió contra la prensa y sostuvo que solo sacaron de contexto sus palabras e intentó explicar sus declaraciones sobre violencia de género asegurando que las autoridades municipales deben instruir y aconsejar a las mujeres sobre cómo actuar en casos de violencia.

Alcalde de #Culiacan insulta a reporteros tras comntarios misóginos, les dice #pendejos y además los amenaza...#Sinaloa "Mexico pic.twitter.com/3ioAcfeHqt — Magic Zoo (@MagicZoo1) March 4, 2022

Colectivos critican al alcalde de Culiacán por declaraciones

Por su parte, colectivos de mujeres en Sinaloa lamentaron las declaraciones del alcalde de Culiacán y aseguraron que solo valida comentarios misóginos y violentos contra niñas y adolescentes.

“Desde el Colectivo Mujeres Activas Sinaloa nos posicionamos en contra de las declaraciones revictimizantes y misóginas, ejercidas por el C. Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro. Este tipo de declaraciones abonan a los procesos de impunidad y validan conductas violentas contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en el municipio y el estado. Ante esto, exigimos una disculpa pública y que se asegure la capacitación del C. Presidente en el tema”.

Pero, en ese sentido, el alcalde dijo que no ofrecerá discullpas.