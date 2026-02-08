VIDEO capta el momento exacto en que el sismo de 5.7 sacudió Puerto Escondido, Oaxaca

A través de redes sociales, las cámaras de Webcam MX captaron el momento exacto en que el sismo de 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca , llegó a la Bahía de Santa Cruz en Huatulco.

En un video cuya duración no excede los 50 segundos, se puede observar que fue justo a las 15 horas con 42 minutos cuando el temblor fue detectado por los sistemas de monitereo del Sismológico Nacional.

Imágenes de la Bahía de Santa Cruz en Huatulco tras el #sismo, con epicentro en Puerto Escondido, #Oaxaca #alertasísmica pic.twitter.com/V9FmKEF7f3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026

*Información en constante actualización*