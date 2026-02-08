VIDEO capta el momento exacto en que el sismo de 5.7 sacudió Puerto Escondido, Oaxaca
¡Atención a las imágenes! Mientras personas disfrutaban de un día tranquilo en la playa el sismo de 5.7 sorprendió a propios y extraños; así fue el temblor hoy.
A través de redes sociales, las cámaras de Webcam MX captaron el momento exacto en que el sismo de 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca , llegó a la Bahía de Santa Cruz en Huatulco.
En un video cuya duración no excede los 50 segundos, se puede observar que fue justo a las 15 horas con 42 minutos cuando el temblor fue detectado por los sistemas de monitereo del Sismológico Nacional.
Imágenes de la Bahía de Santa Cruz en Huatulco tras el #sismo, con epicentro en Puerto Escondido, #Oaxaca #alertasísmica pic.twitter.com/V9FmKEF7f3— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026
*Información en constante actualización*