VIDEO capta el momento exacto en que el sismo de 5.7 sacudió Puerto Escondido, Oaxaca

¡Atención a las imágenes! Mientras personas disfrutaban de un día tranquilo en la playa el sismo de 5.7 sorprendió a propios y extraños; así fue el temblor hoy.

Así sorprendió el sismo a los habitantes de Oaxaca.|Captura de pantalla.
Escrito por:  Felipe Vera

A través de redes sociales, las cámaras de Webcam MX captaron el momento exacto en que el sismo de 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca , llegó a la Bahía de Santa Cruz en Huatulco.

En un video cuya duración no excede los 50 segundos, se puede observar que fue justo a las 15 horas con 42 minutos cuando el temblor fue detectado por los sistemas de monitereo del Sismológico Nacional.

