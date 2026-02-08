Sismo de hoy en México deja sustos y muchos memes; revive los mejores antes del Super Bowl 2026

¡Un pan para el susto! Un sismo de 5.7 sacudió las costas de Puerto Escondido, Oaxaca este domingo 8 de febrero, y fue perceptible en algunos puntos de la Ciudad de México, pero como ya es de esperarse las redes sociales no perdonaron con los memes.

Memes por sismo hoy 8 de febrero en México

Desde Facebook hasta X, decenas de internautas compartieron en sus redes sociales memes de cómo vivieron el sismo a horas de que se lleve a cabo una nueva edición del Super Bowl entre los

New England Patriots y Seattle Seahawks.

Aquí te van los mejores memes sobre la alerta sísmica en la que nadie sintió nada 😅#Sismo #Temblor #Oaxaca pic.twitter.com/zJFoKbPyAh — ML Noticias (@mlnoticiasmx) February 8, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Ante un sismo, lo más importante es conservar la calma. Mantener la serenidad no solo te ayuda a reaccionar mejor, también evita generar pánico entre las personas que te rodean. Gritar, correr sin rumbo o anticipar escenarios catastróficos solo complica la situación y aumenta el riesgo.

Mientras el movimiento telúrico está en curso es fundamental resguardarte de forma segura. Aléjate de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer. Si es posible, colócate debajo de una mesa resistente que no sea de cristal o ubícate en el marco de una puerta, siempre que este no tenga elementos de vidrio. Tener el celular a la mano y conocer previamente las rutas de evacuación del lugar donde te encuentres puede marcar una gran diferencia.

¿Qué hacer después de un sismo?

Si el sismo fue fuerte, como medida preventiva se recomienda cerrar las llaves de agua y gas, así como desconectar la electricidad si es necesario. Posteriormente, revisa tu vivienda con cautela para detectar daños estructurales, siempre protegiendo la cabeza y la nuca con las manos al desplazarte.

Es aconsejable trasladarse a espacios abiertos, lejos de edificios, postes o estructuras que puedan colapsar, ya que las réplicas son comunes tras un evento de gran intensidad. Además, verifica que las personas a tu alrededor se encuentren bien; en caso de detectar heridos, comunícate de inmediato con los servicios de emergencia.

