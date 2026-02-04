Asalto en San Juan de Aragón: delincuentes se disfrazan de barrenderos y cometen robo en una casa

Un violento episodio de inseguridad sacudió a los residentes de la zona norte de la capital este martes, luego de que se registrara un asalto domiciliario ejecutado mediante una elaborada estrategia de engaño. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, situada en la demarcación territorial de la alcaldía Gustavo A. Madero , donde un grupo de delincuentes aprovechó la vulnerabilidad de una ciudadana para irrumpir en su propiedad privada bajo una fachada falsa.

Hombres disfrazados de barreneros asaltaron una casa en San Juan de Aragón

De acuerdo con las crónicas del suceso, el incidente se desencadenó en el momento preciso en que una mujer regresaba a su lugar de residencia. Mientras la víctima se disponía a entrar a su vivienda, fue abordada de manera repentina por varios individuos que portaban vestimentas y elementos característicos de los empleados dedicados a las labores de aseo público.

Esta caracterización como trabajadores de limpia permitió que los agresores pasaran desapercibidos en el entorno urbano, evitando levantar sospechas entre los vecinos o transeúntes que circulaban por la vía pública en ese momento.

La táctica de mimetizarse con el entorno fue solo el preludio de la agresión física. Una vez que los sujetos lograron aproximarse lo suficiente a la mujer, abandonaron su papel de servidores públicos para revelar sus verdaderas intenciones.

Sometieron a la propietaria para robar

Utilizando la fuerza y el factor sorpresa, los individuos procedieron a someter a la propietaria, anulando cualquier posibilidad de resistencia o de solicitud de auxilio inmediato. La víctima se vio superada por la superioridad numérica y la agresividad de los asaltantes, quienes aprovecharon el control de la situación para forzar el ingreso al inmueble.

Una vez dentro de la estructura habitacional, los delincuentes procedieron a ejecutar el saqueo, transformando lo que parecía una jornada rutinaria de labores de limpieza en un escenario de criminalidad.

El uso de uniformes de barrenderos facilitó que los delincuentes no solo se acercaran a su objetivo inicial, sino que también tuvieran un margen de maniobra suficiente para someter a la moradora sin que los sistemas de vigilancia comunitarios o la atención de los ciudadanos cercanos detectaran la irregularidad de forma oportuna.

Los reportes iniciales confirman que el asalto fue una acción planificada donde la suplantación de identidad jugó un rol determinante. Este tipo de métodos subraya la audacia de los grupos delictivos que operan en la alcaldía Gustavo A. Madero, específicamente en sectores con alta afluencia habitacional como la Cuarta Sección de San Juan de Aragón.

El impacto psicológico para la víctima, quien fue sorprendida en el umbral de su propio hogar, representa uno de los factores más graves de este asalto, más allá de las pérdidas materiales que pudieran haberse generado durante el tiempo que los criminales permanecieron dentro de la construcción.

La situación ha generado una alerta entre los habitantes de la colonia, quienes ahora se enfrentan a la preocupación de que actividades tan cotidianas como el servicio de limpia sean utilizadas como herramientas para el crimen organizado.

Este suceso se suma al historial de incidentes que demandan una mayor vigilancia en las calles para evitar que los disfraces de trabajadores urbanos sigan siendo empleados para vulnerar la seguridad de las familias en sus domicilios particulares.