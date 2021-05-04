VIDEO: Directora de primaria golpea con una tabla a niña en Florida

Una niña de seis años vivió momentos de angustia cuando la directora de su escuela decidió utilizar una tabla de madera para reprenderla, ya que presuntamente la menor había dañado una computadora.

Los hechos ocurrieron en la primaria central de Clewiston, Florida, cuando la directora, Melissa Carter, fue grabada por la madre de la niña, mientras la golpeaba con el objeto de madera como una forma de castigo.

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Según medios internacionales, la madre de la pequeña grabó el momento en que la directora reprende a su hija, para mostrar la manera en que trataban a los estudiantes de esa primaria.

La madre, que no fue identificada por temas de protección, llegó a la escuela y le informaron que la niña había dañado una computadora, por lo que debía pagar una multa de 50 dólares, así que fue llevada directamente a la oficina de la directora.

Al entrar, encontró a su hija y a Melissa Carter, quien le gritó a la pequeña y la golpeó con la tabla de madera. Debido a que no había cámaras de seguridad, decidió grabar el momento y no intervenir, pues tenía miedo que las autoridades escolares tomaran represalias por su estatus migratorio.

Directora habría cometido agresión agravada contra la niña

Además de la directora, también estaba presente Cecilia Self, la secretaria de la primaria, ambas mujeres pusieron de espaldas a la menor y la recargaron en una silla, para después atacarla en al menos seis ocasiones con el objeto de madera.

A Florida school principal is under investigation for paddling a 6-year-old student who allegedly damaged a computer screen, as her mother watched and secretly recorded the footage on her cell phone. via @CBSNewspic.twitter.com/0qG3RvaIs9 — Anonymous (@YourAnonIRC) May 3, 2021

“El odio con el que golpeó a mi hija, nunca le pegué a mi hija como ella la golpeó”, dijo la madre, citada por medios internacionales. La mujer aseguró que fue un sacrificio permitir que lastimaran a su hija, pero lo hizo para que los otros padres se dieran cuenta de lo que sucedía en la escuela.

Además, dijo que al no dominar bien el idioma inglés, prefirió grabar el video, pues de lo contrario no le hubieran entendido y nadie la habría creído.

Luego de lo ocurrido, el Departamento de Policía y el Departamento de Niños y Familias de Clewiston, pusieron a Melissa Carter bajo investigación.

Un abogado que trata casos de inmigrantes indocumentados, explicó a medios internacionales que la directora cometió una agresión agravada, porque usó un arma capaz de causar daños físicos graves.

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