El día que Cepillín le dio una cachetada al Pirata Morgan: VIDEO

Cepillín, Ricardo González, murió este lunes 8 de marzo, pero tuvo varios pasajes durante sus más de 40 años de trayectoria, y en una de sus actividades, la música, decidió renovarse y unirse a un show junto a varios luchadores.

Durante la presentación del evento, en marzo de 2016, Cepillin, Cepi y Franky vs Los Héroes del Ring, Ricardo González tuvo un choque con Pirata Morgan, un pleito que llegó hasta los golpes, ya que llamó a sus hijos “jotitos”.

“El Pirata Morgan recordó un problema que tuvimos hace muchos años y le faltó al respeto a mis hijos, así que me enojé, no resistí y le di una cachetada e intervinieron mis hijos”, dijo Cepellín sobre el incidente.

Durante una entrevista con Notimex, Cepillín lamentó los hechos y dijo que había respondido a la agresión del luchador, porque como padre no le gustaba que nadie moleste y ofenda a sus hijos.

En esa ocasión, el Pirata Morgan lamentó que Cepillín y sus hijos se subieran al cuadrilátero.

Pirata Morgan vs. Cepillín

Otras polémicas de Cepillín

Cepillín llamó hace poco ignorante a Carlos Villagrán, mejor conocido como “Kiko”, luego de señalar que el Covid-19 no existía.

“Creo que existe una ignorancia, no irresponsabilidad, el caso de Carlos a lo mejor no está bien empapado de esto como uno, como otros, pero siento que sí, no (es) irresponsabilidad, pero sí le falta checar todo lo que está pasando”, indicó en aquella ocasión el Payasito de la Tele.

Cepillín también estalló contra Paty Navidad, por decir que la pandemia de Covid-19 era un invento.

El payaso se refirió a la actriz como “una vieja loca” durante una entrevista.

