¿Dónde tramitar la CURP biométrica en Edomex? Ubicaciones y horarios

El panorama de la identidad oficial en el Estado de México experimenta una transformación profunda este 2026 con la introducción de la CURP biométrica .

Este avance representa uno de los ajustes más significativos en los esquemas de documentación nacional, derivado de una iniciativa de la administración federal que busca actualizar los mecanismos de reconocimiento ciudadano y robustecer la protección de la información sensible de los habitantes.

La base legal de esta medida se remonta al decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, el cual sentó las bases para que entidades como el territorio mexiquense adopten este sistema de manera progresiva.

Módulos para tramitar la CURP biométrica en Edomex

Para los residentes interesados en obtener este documento mediante atención directa, el Registro Civil del Estado de México ha habilitado diversos puntos de gestión a través de sus divisiones regionales. Actualmente, se ha ratificado la operación de sedes en ubicaciones estratégicas como Tlalnepantla de Baz, que atiende la zona nororiente del Valle de México, y Texcoco, encargada de la región oriente.

Asimismo, quienes habitan en el Valle de Toluca disponen de oficinas en la capital estatal para la zona centro norte y en Villa Guerrero para la franja sur. Es importante destacar que la red de atención se expandirá paulatinamente conforme más oficialías se sumen al proyecto, cuya relación total de domicilios será difundida por los canales institucionales pertinentes.

Una de las innovaciones más destacadas es la posibilidad de gestionar este documento sin necesidad de desplazamientos físicos. El gobierno central ha dispuesto una herramienta tecnológica denominada Llave MX, que funciona como un núcleo de identidad digital.

Esta alternativa virtual está dirigida específicamente a ciudadanos que ya posean registros de sus rasgos biológicos en otras instituciones gubernamentales, tales como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional Electoral o la Cancillería.

¿Qué llevar para sacar la CURP biométrica?

Para realizar su solicitud, es necesario presentar los siguientes documentos:

1. CURP Certificada

Descripción: Se refiere a la clave alfanumérica de 18 caracteres validada ante el Registro Civil. Este documento debe incluir la leyenda "CURP certificada: verificada con el Registro Civil".

Formato: Entregar 1 copia (se utilizará para cotejo por parte del personal administrativo).

2. Identificación Oficial Vigente

Opciones válidas: Puede presentar original de cualquiera de los siguientes documentos: INE (Credencial para votar). Pasaporte. Cédula Profesional. Cartilla del Servicio Militar. Credenciales institucionales (IMSS, ISSSTE, BIENESTAR). Identificación escolar (para estudiantes).

Formato: Presentar en Original únicamente para validación de identidad.

3. Acta de Nacimiento

Restricción: Este requisito es obligatorio exclusivamente para menores de edad (personas de entre 0 y 18 años).

Formato: Entregar 1 copia para el cotejo correspondiente.

¿Cuánto cuesta la CURP biométrica en el Estado de México?

Es importante destacar que la obtención de la CURP biométrica 2026 no genera ningún costo para el ciudadano. Al ser un documento de identidad oficial gestionado por el Gobierno Federal, su expedición es totalmente gratuita.

Bajo ninguna circunstancia se deben realizar pagos o cubrir cuotas en los módulos de atención autorizados, ya que el servicio está cubierto por las instituciones públicas correspondientes.

¿Es obligatoria la CURP biométrica en el Edomex?

A pesar de la relevancia de este nuevo formato, la Secretaría de Gobernación ha enfatizado que su obtención no posee carácter obligatorio. Aunque funcionará como una identificación plenamente válida ante organismos de diversos sectores, la tarjeta electoral emitida por el INE conservará su vigencia absoluta, primordialmente para la población adulta.

No obstante, la CURP biométrica se perfila como un recurso para los menores de edad, dado que este sector suele carecer de una acreditación oficial que incluya su imagen fotográfica para trámites diversos.

En cuanto a su composición técnica, el nuevo registro integrará elementos que permiten una verificación de identidad sumamente precisa, mitigando las posibilidades de engaños o suplantación de identidad en gestiones administrativas.

El documento mostrará los nombres y apellidos del titular, su origen y fecha de nacimiento, además de su nacionalidad y género. Como elementos distintivos, incorporará la imagen del rostro y las impresiones dactilares del ciudadano. A