Los alumnos mexicanos tienen más sed de aprender: Aurelio Nuño analiza resultados de prueba PISA (VIDEO)

Después del desastre en los resultados de la prueba PISA, que muestran un claro retroceso de los alumnos en matemáticas y comprensión de lectura, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, consideró que el sistema educativo mexicano está colapsado y le ha fallado a los estudiantes.

¿Qué dijo Aurelio Nuño sobre los resultados de la prueba PISA en México?

En entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, el titular de la SEP de 2015 a 2017 mencionó que los resultados mostrados en la prueba internacional son la “peor debacle educativa y la peor crisis en tiempos modernos de nuestro país”.

Por qué colapsó el sistema educativo en México según el exsecretario de la SEP

Nuño fue contundente al rechazar que la culpa sea de los alumnos o del uso de celulares, como lo han dejado ver funcionarios del régimen, entre ellos Mario Delgado, actual titular de la SEP.

“Los alumnos mexicanos, a diferencia del resto de la OCDE, son los que más sed por aprender tienen. El 80% quiere aprender, frente al 60% de la OCDE”, dijo. En su análisis, el problema no está en las ganas de estudiar, sino en un sistema educativo “totalmente colapsado” que no entrega herramientas suficientes.

Los cuatro factores que explican la crisis del sistema educativo, según Aurelio Nuño

El exfuncionario detalló cuatro factores que, a su juicio, explican el deterioro. Primero, las becas: aunque Morena presume de ampliar apoyos, Nuño señaló que el monto anual para un joven de bachillerato cayó de 16 mil 400 pesos en 2018 a 9 mil 500 pesos en la actualidad.

Esa reducción, dijo, empujó a muchas familias pobres a sacar a sus hijos de la escuela para trabajar, lo que se refleja en una caída de matrícula de alrededor de 2 millones de alumnos respecto a 2018.

Segundo, la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Nuño recordó que en 2019 se eliminaron 25 mil planteles que atendían a 4 millones de niñas y niños, sobre todo en zonas marginadas.

Tercero, los materiales educativos. Nuño criticó los libros de texto actuales por considerarlos que “no sirven para enseñar”, una postura que coincide con señalamientos de expertos sobre su calidad.

Cuarto: el regreso del control sindical sobre la carrera docente. El régimen de López Obrador devolvió a los líderes sindicales el manejo de plazas y ascensos a cambio de apoyo político, con lo que “Morena volvió a poner la enseñanza al servicio del poder”, afirmó.

¿Cómo resolver el problema de educación en el país?

“Si no hay una educación de calidad, no hay los instrumentos para que cada quien pueda desarrollar su propio proyecto de vida en libertad”, afirmó Aurelio Nuño. Aseguró que, de haberse mantenido la reforma educativa de 2013-2018, “México sería la historia de éxito de PISA”. Y dejó clara su conclusión: el primer paso para recomponer el desastre es “sacar a Morena del gobierno”, porque a su juicio el partido no tiene intención de corregir el rumbo.