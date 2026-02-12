¿A eso van a la escuela? Captan riña entre estudiantes del CBTIS 32 en Tabasco

La tarde de este miércoles 11 de febrero comenzó a circular en redes sociales un video que muestra una brutal pelea entre dos estudiantes del CBTIS No. 32 “Ricardo Flores Magón”, ubicado en Villahermosa, Tabasco.

Las imágenes, que rápidamente se compartieron en grupos de Facebook, han generado indignación y preocupación, ante el nivel de violencia que muestran estos jóvenes.

Pelea en el CBTIS 32 de Villahermosa se vuelve viral

El video tiene una duración aproximada de 58 segundos, tiempo suficiente para mostrar a los dos jóvenes agarrándose a golpes dentro de la escuela, presuntamente a la hora del receso.

Al inicio, ambos alumnos se encuentran arriba de una mesa, desde donde comienzan a agredirse hasta que caen al suelo y continúan peleando.

Mientras esto ocurre, otros estudiantes los rodean, pero en lugar de intervenir o pedir ayuda, se limitan a grabar con sus celulares y a lanzar gritos.

Entre las frases que se alcanzan a escuchar destacan: “ya lo mató, Kevin” y otros gritos de aliento, lo que ha causado aún más indignación entre los usuarios de redes sociales.

¿Qué han dicho las autoridades?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que en ningún momento aparecen maestros, prefectos o personal administrativo para separar a los jóvenes.

Durante varios segundos, los golpes se repiten sin que nadie intervenga, lo que ha llevado a cuestionar los protocolos de seguridad dentro del plantel.

Hasta el momento, las autoridades del CBTIS 32 no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni han informado si hubo sanciones o atención médica para los involucrados.

Violencia escolar en Tabasco: un problema que no se puede ignorar

Aunque no se puede generalizar ni señalar a todas las escuelas, lo cierto es que la violencia escolar en Tabasco ha ido en aumento en los últimos años.

Medios locales han documentado casos de acoso físico, verbal y psicológico, peleas constantes entre alumnos e incluso situaciones más graves que han puesto en riesgo la integridad y la salud mental de los estudiantes.

En teoría, la escuela debe ser un espacio seguro para cualquier estudiante, por lo que videos como el del CBTIS 32 evidencian una realidad que urge atender antes de que escale a consecuencias más graves.