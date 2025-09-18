VIDEO: Alumnos agarran a golpes a director del CETis 78 por presunto acoso sexual en Tamaulipas

Lo que comenzó como una pacífica manifestación de alumnos del plantel del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETis 78, se convirtió pronto en un campo de batalla para los directivos y docentes en Altamira, Tamaulipas.

Durante la protesta realizada este miércoles 17 de septiembre, varios estudiantes participaron en actos vandálicos y agresiones físicas contra el director, tras denuncias de acoso sexual.

VIDEO: Así ocurrió la agresión en el CETis 78 de Altamira

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, se observa al director rodeado por varios estudiantes mientras intenta dialogar para calmar los ánimos.

Lejos de lograrlo, varios jóvenes lo agreden a golpes y patadas, mientras otros lo rodean y animan a la multitud a continuar la agresión. Ante la situación, el docente identificado como Julio César Barrón Morales, solo puede refugiarse en sus oficinas.

Sumado a esto, también se difundieron imágenes que muestran cómo quedó el plantel tras los actos vandálicos, con ventanas rotas y muros pintados por los inconformes.

#IMPORTANTE | Estudiantes del CETis 78, ubicado en Altamira, #Tamaulipas, protagonizaron actos de vandalismo y agresividad contra el director de la institución presuntamente por un supuesto caso de #AcosoSexual



De acuerdo con testigos, todo inició como una manifestación pacífica… pic.twitter.com/Ut7khpP56y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025

¿Qué pasó en CETis 78 de Altamira, Tamaulipas?

De acuerdo con testigos, la manifestación comenzó como una protesta pacífica exigiendo que se investigara un presunto caso de acoso sexual ocurrido en el plantel.

Sin embargo, el conflicto se intensificó cuando los estudiantes intentaron agredir físicamente al director, ya que lo acusan de tocamientos inapropiados contra algunas alumnas.

Ante la escalada de violencia, fue necesario que elementos de la Guardia Estatal intervinieran y resguardaran al directivo, controlando la situación para evitar una tragedia.

#ALTAMIRA #TAMAULIPAS #MÉXICO 🇲🇽



SÉ LEVANTAN ALUMNOS EN MANIFESTACIÓN CONTRA DIRECTIVOS DEL CETIS 78



RECLAMAN ACTOS INAPROPIADOS EN CONTRA DE DOS MUJERES ALUMNAS



INTERVINO LA #GUARDIA_ESTATAL PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DEL DIRECTIVO. pic.twitter.com/GQwEzcwxOp — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) September 17, 2025

Una vez que bajaron los humos dentro de las instalaciones, los alumnos exigieron la renuncia del director, sumado a denuncias similares por parte de otros docentes.

Al respecto, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) condenó la agresión al no representar el espíritu de la comunidad educativa. También se informó que el caso será turnado por las autoridades correspondientes.

Por otra parte, se desconoce si el director interpondrá denuncia formal contra los agresores, pero fuentes oficiales aseguraron que el caso ya se encuentra bajo la atención de las autoridades correspondientes.