VIDEO | Explosión de polvorín en Tultepec deja una niña lesionada
Los reportes indican que el polvorín estaba en el interior de un terreno en Tultepec. La explosión dejó una menor de 10 años y un hombre de 59 lesionados.
Este jueves 18 de diciembre de 2025 se registró una explosión de un polvorín clandestino en la colonia La Saucera, en Tultepec, Estado de México (Edomex).
Los reportes indican que el polvorín estaba en el interior de un terreno. Una menor de 10 años y un hombre de 59 resultaron lesionados. Imágenes en redes sociales muestran el momento de la zona afectada.
Video de la explosión de polvorín en Tultepec
La menor fue trasladada a la Clínica 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el hombre al Hospital de Alta Especialidad para Quemados, en el municipio de Zumpango. Al lugar arribaron bomberos de la localidad y la zona quedó bajo resguardo policial.
