Israel Rivas señala a Jenaro Villamil y Ramírez Cuevas por ocultar crisis en hospitales de Chiapas

La indignación de los padres de niños con cáncer ha vuelto a alcanzar niveles críticos. Israel Rivas, fundador del Movimiento Nacional por la Salud, lanzó un duro mensaje dirigido a los pilares de la comunicación del régimen: Jenaro Villamil y Jesús Ramírez Cuevas. El activista los acusó de utilizar "toda la fuerza del Estado" para difamar a las víctimas y ocultar la precaria situación que enfrentan madres y recién nacidos en el estado de Chiapas.

Rivas calificó a Villamil como un "propagandista sin escrúpulos" tras los intentos del aparato oficial, incluyendo la plataforma Infodemia, por desmentir las carencias en el Hospital Rafael Pascacio Gamboa, en Tuxtla Gutiérrez.

Propaganda vs. Vidas Humanas: El caso Chiapas

El reclamo de Rivas surge tras la difusión de imágenes que muestran a madres recién paridas en condiciones inhumanas dentro del hospital chiapaneco. Mientras el gobernador del estado y la vocería presidencial se apresuraron a calificar las denuncias como "noticias falsas", Rivas recordó el historial de ataques que han sufrido los padres de niños con cáncer.

"Nos dijeron que no teníamos hijos, que estábamos pagados por la oposición, que éramos golpistas", sentenció Rivas, comparando la ligereza con la que el gobierno trató el error del video en Palacio Nacional frente a la gravedad de la falta de medicamentos. "No se trata de una mujer asoleándose las piernas. Se trata de vidas humanas y desmentir la falta de medicamentos es poner en riesgo a cientos de miles de personas".

Un sistema de salud colapsado

La denuncia de Israel Rivas no es un hecho aislado. Azteca Noticias ha documentado de manera sistemática que el sistema de salud en Chiapas opera bajo un estrés insostenible:



Desabasto crónico: Pacientes oncológicos y madres de familia han denunciado que deben comprar desde gasas hasta medicamentos especializados de su propio bolsillo.

Pacientes oncológicos y madres de familia han denunciado que deben comprar desde gasas hasta medicamentos especializados de su propio bolsillo. Infraestructura en ruinas: Se han reportado áreas de ginecobstetricia saturadas, donde la falta de camas obliga a las pacientes a esperar en condiciones indignas, tal como se denunció en el Hospital Pascacio Gamboa.

Se han reportado áreas de ginecobstetricia saturadas, donde la falta de camas obliga a las pacientes a esperar en condiciones indignas, tal como se denunció en el Hospital Pascacio Gamboa. El silencio oficial: Pese a las evidencias presentadas por este medio, la respuesta constante de los funcionarios del sistema de salud y de los encargados de la comunicación pública ha sido el desvío de responsabilidad o la descalificación de los testimonios.

Israel Rivas cerró su mensaje exigiendo la renuncia de Jenaro Villamil, a quien retó a un careo público para sostener sus "mentiras". Para el activista, utilizar el presupuesto público para maquillar la tragedia hospitalaria es el acto más bajo que un funcionario puede cometer.