¡Vaya ejemplo educativo! Captan a Directora de Educación de Neza, Edomex, en estado de ebriedad; transitaba en un vehículo oficial

Un video que circula en redes sociales puso en evidencia a Erika Vianey Potrero Terán, quien mantiene el cargo de Directora de Educación en el municipio de Nezahualcóyotl, pues fue captada en una situación que cuestiona los valores de la funcionaria morenista: en completo estado de ebriedad y utilizando un automóvil del pueblo para su beneficio particular.

FUNCIONARIA DE MORENA EBRIA AGREDE A CIUDADANOS



En Nezahualcóyotl no solo están los lujos del alcalde Adolfo Cerqueda.



Ahora circula un video donde señalan a una presunta “Directora de Educación” en estado de ebriedad, a bordo de un vehículo oficial.



Vecinos reportan que en… pic.twitter.com/Aro2ne0ZA6 — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) April 2, 2026

Captan a Directora de Educación de Neza en estado de ebriedad

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Valle de Santiago. Según los reportes de los vecinos que presenciaron la escena, la unidad oficial era manejada de forma errática e imprudente, poniendo en riesgo a otros conductores y peatones.

Según los testimonios, al verse grabada y confrontada por la gente, la funcionaria intentó una maniobra desesperada: se cambió rápidamente al asiento del copiloto para fingir que ella no iba al volante.

Directora de Educación de Neza actúa con prepotencia ante reclamos de transeúntes

Lejos de justificarse u ofrecer una disculpa, quienes estuvieron en el lugar denuncian que la funcionaria reaccionó con una actitud sumamente prepotente. En el video se alcanzan a escuchar reclamos ciudadanos, a lo que la funcionaria respondió con agresiones verbales, tratando de minimizar la situación a pesar de su evidente estado etílico.

Critican a funcionaria por manejar en estado de ebriedad

La crítica no se ha hecho esperar y cuestionan cómo es posible que una funcionaria encargada de coordinar la educación de uno de los municipios más grandes del Edomex sea captada en ese tipo de condiciones.

Hasta ahora no ha habido pronunciamento por parte de autoridades, pero se espera que la presión social y las pruebas, provoquen alguna reacción o sanción.

¡Qué ejemplo de educación! 🍺🚗 Captan a Erika Vianey Potrero Terán, Directora de Educación en Nezahualcóyotl, en aparente estado de ebriedad a bordo de un vehículo oficial. 🚨 La funcionaria agredió a ciudadanos tras ser exhibida usando recursos del pueblo para sus parrandas. 🎥… pic.twitter.com/qjRY9i4OnN — apartadomex (@ApartadoMex) April 2, 2026

Directora de Educación de Neza circulaba en auto oficial

Uno de los puntos que también causó mucha indigación fue el hecho de que la funcionaria, Erika Vianey Potrero, circulaba en un automóvil oficial perteneciente a la dependencia de educación.

En el video se pueden ver los sellos oficiales de la Dirección de Educación del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Dentro del auto iban otros dos sujetos que se presume eran acompañantes de la mujer

Mientras circulan las imágenes, se espera que el gobierno tome acciones ante una situación que no debería aceptarse por parte de alguien que representa a la educación en México.